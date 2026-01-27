Donner du sens à la science
Vue aérienne de l’île australe Amsterdam le 31 décembre 2022.
Vue aérienne de l’île Amsterdam (2022), avec la station de recherche Martin-de-Viviès, où se relaient, biologistes, météorologues, géophysiciens...
Patrick Hertzog / AFP
dossier
Paru le 27.01.2026
Vivant
Sociétés

La recherche française en outre-mer

Comment les scientifiques du CNRS produisent des connaissances essentielles pour protéger les milieux naturels, renforcer la santé publique, ou encore préserver les cultures des territoires ultramarins français.

Édito par La rédaction

La France ultramarine comprend 13 territoires, en grande partie insulaires : les Départements et régions d’outre-mer et Collectivités d’outre-mer (Drom-Com). Ceux-ci représentent moins de 20 % de la superficie totale de la France et 4 % de sa population. Mais ces territoires ultramarins constituent la deuxième plus grande Zone économique exclusive (ZEE) du monde, et la France y exerce ses droits spécifiques en matière d’exploitation et d’usage des ressources naturelles maritimes.

Par leur position géostratégique, répartis sur les quatre océans, ces territoires rassemblent une diversité de cultures, d’écosystèmes et d’espèces rares à l’échelle mondiale. En première ligne du changement climatique, ils voient la montée des eaux, la pression sur les ressources, les risques sanitaires ou l’érosion de la biodiversité frapper plus tôt et plus intensément qu’ailleurs.

Dans ces avant-postes du vivant, les scientifiques du CNRS, en collaboration étroite avec les universités et les acteurs locaux, observent, analysent et proposent des solutions. Qu’ils soient installés durablement sur place ou en mission, ils produisent des connaissances essentielles pour protéger les milieux naturels, renforcer la santé publique, préserver les cultures, imaginer des modèles énergétiques adaptés et accompagner l’adaptation au climat. Autant de clés pour aider les outre-mer à tracer, en connaissance de cause, leur futur.

Article
Amsterdam, l’île confetti aux avant-postes de la recherche
Début 2025, un gigantesque incendie a ravagé plus de la moitié de l’île Amsterdam. De retour sur place plusieurs mois après, des scientifiques tentent d’en estimer les conséquences sur ce havre de biodiversité...
Lire plus
Vue aérienne de l’île australe Amsterdam le 31 décembre 2022.
Article
Comment La Réunion s’adapte aux crues
Sur l’île de La Réunion, les cyclones peuvent déclencher des crues aussi soudaines que dévastatrices. Un géographe s’...
Lire plus
Article
À qui appartient l’océan ?
Série d’été « Océan » 4/5 – La gestion des eaux territoriales relève de chaque État. Il n’en est pas de même pour la...
Lire plus
Article
Du Brésil à l’Europe, les nouvelles routes de la cocaïne
Le trafic de cocaïne explose en Europe. Des ports comme Le Havre et Rotterdam deviennent les maillons clés d’une logistique mondialisée qui prend ses sources au Brésil. Le sociologue Gabriel Feltran révèle ce ...
Lire plus
Le port du Havre
Article
Un dictionnaire franco-tahitien du nucléaire en Polynésie
Trente ans d’essais nucléaires français en Polynésie ont laissé des traces profondes dans l’environnement et dans la société. En s’appuyant sur de récentes déclassifications d’archives, l’historien Renaud...
Lire plus
Angelo Tehuira-Hioe, 64 ans, tient une photo d’une explosion nucléaire © Adam Ferguson / The New York Times-Redux / RÉA
Article
Nouvelle-Calédonie : le poids de la réalité urbaine kanak
L’accélération du calendrier politique en Nouvelle-Calédonie, couplée au boom de la population kanak à Nouméa – dans...
Lire plus
Audio
Le grand inventaire de la forêt guyanaise
Pour comprendre l'évolution de la forêt tropicale et son rôle dans le stockage du carbone, des scientifiques...
Lire plus
Article
La forêt, un réservoir de biodiversité fragilisé
Les forêts ne se résument pas aux seuls arbres, loin s’en faut ! Dans ce troisième épisode de notre série d’été, partez à la découverte des habitants de la forêt. Du sol jusqu’à la cime des arbres, ces...
Lire plus
Nouragues © Claude Delhaye / CNRS Images
Vidéo
Le labo sur l’eau

C’est un outil unique au monde pour étudier les coraux et les écosystèmes marins. Dans ce reportage diffusé avec LeMonde.fr, naviguez dans les lagons de Polynésie française à bord de la barge scientifique,...

Lire plus
Article
Les grands fonds marins : ces inconnus menacés
L’Autorité internationale des fonds marins qui se réunit jusqu’au 28 juillet pourrait autoriser l’exploitation minière...
Lire plus
Blog
Quelles sont les particularités de l’épidémie à La Réunion ?
Après le chikungunya et la dengue, l'île de La Réunion est aujourd’hui confrontée au Covid-19. Dans ce podcast,...
Lire plus
Audio
Une nuit avec les caïmans (et autres invités surprise)
20 heures, au cœur de la forêt guyanaise. Dans la nuit noire, des scientifiques explorent la réserve des Nouragues, à la recherche de caïmans. Objectif : mesurer l’impact du mercure rejeté par l’orpaillage...
Lire plus
Audio
En Guyane, alerte à la papillonite
À Sinnamary, comme dans d’autres villes du littoral guyanais, des invasions de papillons cendre se produisent régulièrement. Or les femelles libèrent de très nombreuses fléchettes urticantes, obligeant les...
Lire plus
Audio
Le jardin extraordinaire de la pharmacopée guyanaise
Armoise pour lutter contre la fièvre ou les états grippaux, kalanchoë pour l’hypertension ou les problèmes oculaires,...
Lire plus
Vidéo
Une nuit avec les tortues luths

La plage de Yalimapo, dans l’ouest de la Guyane, est l’un des principaux sites mondiaux de ponte de la tortue luth...

Lire plus
Blog
Bilan de notre expédition en Guyane
Pour l’équipe, arrivée à bon port vendredi dernier, c’est l'heure de faire le bilan de cette mission riche d’informations et d’émotions…
Lire plus
Blog
Pourquoi la situation en Guyane est-elle singulière ?
Pour se ravitailler, aller à l’école ou se faire soigner, des centaines de personnes traversent chaque jour les fleuves qui séparent la Guyane du Brésil et du Suriname, malgré les interdictions. Alors que l’...
Lire plus
Le pont sur l'Oyapock, entre la Guyane et le Brésil
Vidéo
Guyane, un littoral si mouvant

Fascinantes mangroves mouvantes de Guyane ! Ces bancs de vase de plusieurs dizaines de kilomètres, colonisés par la...

Lire plus
Diaporama
La Guyane à vol d’oiseau
En Guyane, les oiseaux nous en font voir de toutes les couleurs… et de toutes les formes. Les chercheurs du laboratoire...
Lire plus
Article
Fani Maoré, le volcan sous-marin qui a fait trembler Mayotte
En 2018, une éruption volcanique sous-marine, l’une des plus importantes jamais enregistrées, a secoué l’île de Mayotte. La mobilisation scientifique autour de cet événement a entraîné une série de découvertes...
Lire plus
Article
Quelles réparations pour l’esclavage?
À l’occasion de la journée de commémoration de l’esclavage en France, l’historienne Myriam Cottias revient sur la question des réparations : celles que des associations réclament de nos jours pour les...
Lire plus
Article
Volcans sous surveillance
Les observatoires volcanologiques auscultent les volcans actifs pour faire progresser la compréhension de ces systèmes...
Lire plus
Article
30 ethnologues se racontent face caméra
Une série « aussi addictive qu’une série sur Netflix », selon l’ethnologue Christine Laurière : les 30 entretiens...
Lire plus
Article
Face à la Chine, comment la France a redéfini sa politique en Asie-Pacifique
À partir d’entretiens, de documents déclassifiés et de télégrammes diplomatiques fuités, Hugo Meijer analyse le tournant stratégique de la politique indopacifique de la France face à la montée de la Chine....
Lire plus
Point de vue
Le volcan, le savant et le politique
En 2018, la plus importante secousse sismique jamais enregistrée dans la région de Mayotte a déclenché une enquête scientifique haletante. Celle-ci a permis de découvrir qu’un volcan sous-marin était en train...
Lire plus
Diaporama
Flipper, l'aspirateur à coquillages
Un robot-aspirateur des fonds marins, Flipper, dernier-né des recherches du Laboratoire d’informatique, de robotique et...
Lire plus
Article
L’inquiétant recul des mangroves
Le CNRS et l’IRD ont décidé de dédier aux mangroves l’année 2015 afin de mieux faire connaître le rôle crucial joué par...
Lire plus
Article
Des particules cosmiques pour ausculter les volcans
Radiographier les volcans pour mieux identifier leurs fragilités : c’est l'incroyable défi des télescopes à muons, une technologie mise au point il y a dix ans à peine et installée notamment sur le volcan...
Lire plus
Volcan La Soufrière © feuerpferd1111 - stock.adobe.com
Vidéo
Une plongée avec les tortues vertes

En Martinique, chercheurs et bénévoles équipent des tortues vertes de différents capteurs : balises GPS, puces... et caméras. Autant d'équipements qui permettront de mieux comprendre la vie, les...

Lire plus
Tortue verte sous l'eau
Diaporama
Dans le ventre de la Fournaise
L’Observatoire volcanologique du Piton de la Fournaise (OVPF), sur l’île de La Réunion, permet de mieux comprendre le...
Lire plus
Diaporama
Un œil sur l’atmosphère
A La Réunion, l'observatoire du Maïdo ausculte l'atmosphère depuis 2013. Grâce à ses lidars, il en analyse la...
Lire plus
Article
Coquillages, les sentinelles des océans
Pollution, température de l’eau, concentration en oxygène… Coquilles Saint-Jacques et autres bivalves constituent de précieuses archives sur l’environnement et le climat. Des chercheurs bretons, à l’origine de...
Lire plus
Article
Ces plantes qui envahissent le monde
Moins médiatisées que les espèces animales invasives, les plantes exotiques envahissantes n’en sont pas moins féroces et se révèlent de redoutables concurrentes pour les plantes locales. Avec à la clé, des...
Lire plus
hippopotame dans les jacinthes d’eau
Blog
Une nouvelle mission en Guyane sur «Le blog des 7 bornes»
L'intrépide géographe François-Michel Le Tourneau repart en Guyane pour une nouvelle expédition. Vendredi 7 juin,...
Lire plus
Article
« Les requins aussi possèdent des personnalités »
Entre la France métropolitaine et la Polynésie, l’ichtyologue Éric Clua mène de nombreux travaux sur les requins, autant pour les préserver que pour prévenir les attaques contre les humains. Il nous parle de...
Lire plus
Article
Découvrez l’étonnant récif de l’Amazone
Découvert il y a peu, ce récif sous-marin situé à une centaine de kilomètres des côtes guyanaises jouit d’une...
Lire plus