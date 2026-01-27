La recherche française en outre-mer

La France ultramarine comprend 13 territoires, en grande partie insulaires : les Départements et régions d’outre-mer et Collectivités d’outre-mer (Drom-Com). Ceux-ci représentent moins de 20 % de la superficie totale de la France et 4 % de sa population. Mais ces territoires ultramarins constituent la deuxième plus grande Zone économique exclusive (ZEE) du monde, et la France y exerce ses droits spécifiques en matière d’exploitation et d’usage des ressources naturelles maritimes.

Par leur position géostratégique, répartis sur les quatre océans, ces territoires rassemblent une diversité de cultures, d’écosystèmes et d’espèces rares à l’échelle mondiale. En première ligne du changement climatique, ils voient la montée des eaux, la pression sur les ressources, les risques sanitaires ou l’érosion de la biodiversité frapper plus tôt et plus intensément qu’ailleurs.

Dans ces avant-postes du vivant, les scientifiques du CNRS, en collaboration étroite avec les universités et les acteurs locaux, observent, analysent et proposent des solutions. Qu’ils soient installés durablement sur place ou en mission, ils produisent des connaissances essentielles pour protéger les milieux naturels, renforcer la santé publique, préserver les cultures, imaginer des modèles énergétiques adaptés et accompagner l’adaptation au climat. Autant de clés pour aider les outre-mer à tracer, en connaissance de cause, leur futur.