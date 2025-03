Nanocorps : une nouvelle arme contre la maladie d’Alzheimer ?

Journaliste(s) :

Ces recherches ont été financées en tout ou partie par l’Agence Nationale de la Recherche (ANR) au titre du projet ANR ToNIC - AAPG 2018. Cette vidéo a été réalisée et financée dans le cadre de l'appel à projet Sciences Avec et Pour la Société (SAPS) - Culture Scientifique Technique et Industrielle pour le projet ADRESS Hauts-de-France coordonnée par le Service Communication & Médiation Scientifique CNRS Hauts-de-France.