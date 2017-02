Santé : trois inventions high-tech à découvrir

Lunettes de réalité augmentée pour les patients atteints de dégénérescence maculaire liée à l’âge, logiciel de rééducation contre la dyslexie, casque d’imagerie pour diagnostiquer au plus vite les accidents vasculaires cérébraux... Trois chercheurs nous présentent les outils développés grâce au numérique. Écoutez le débat organisé par CNRS La Radio, à l’occasion des Journées innovation et santé qui se sont tenues les 28 et 29 janvier à la Cité des sciences et de l'industrie, à Paris.