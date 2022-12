Une cartographie des pratiques durables traditionnelles en Guyane

En Guyane, la quasi-totalité des terres appartiennent à l’État français mais depuis 1987, les populations autochtones ont l'usufruit sur certaines parcelles. Afin que leurs pratiques de gestion durable de la forêt et des territoires soient reconnues et assises dans le temps, des ateliers participatifs sont organisés avec des scientifiques pour répertorier les zones de chasse, de pêche, ou encore de cueillette de plantes médicinales, et établir des cartes multilingues de ces savoirs.