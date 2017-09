Comment améliorer la sécurité à moto?

En remontant une file, une moto a six fois plus de chances de percuter un piéton. Une équipe de chercheurs de Marseille étudie les risques liés à la circulation des deux et trois-roues motorisés en ville afin de mieux les prévenir. Comme l’explique cette vidéo publiée avec Le Monde, ils travaillent au sein d'une discipline peu connue, au carrefour de l’urbanisme et des sciences humaines : l’accidentologie.