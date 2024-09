Comment s'approprier une nouvelle ville ?

Ils s'appellent Roméo ou Zhu. Ils viennent de Côté d'Ivoire ou de Chine pour étudier en France. Comment font-ils pour trouver leurs repères et s’intégrer ? Pour le comprendre, direction Lyon où des scientifiques se servent d’ateliers et d’outils numériques pour cartographier l’appropriation par les étudiants internationaux de leur nouvel environnement, tant géographique que linguistique et culturel.