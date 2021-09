Françoise Combes, exploratrice du cosmos

Madame Françoise Combes, Alessandro Pendesini le 8 Septembre 2021 à 09h39

Madame Françoise Combes, bonjour..... Il m’arrive de lire ponctuellement sur des revues scientifiques, livres ou journaux le mot «INFINIMENT PETIT » !..... C’est-à-dire une chaîne d’éléments divisibles, qui n’aurait pas de fin, n’est –à mon humble avis et pas seulement- pas imaginable. Car une échelle minimale, au-dessus de laquelle il n’y a rien, s’y oppose. Alors qu’il existe une limite inférieure à la divisibilité de l’espace… Car on a tout lieu de croire que la plus petite longueur possible, dite « longueur de Planck », est non nulle mais égale à 10-³³ cm…. Par extension et abus de langage, on appelle ces extrêmes « l’infiniment grand » et « l’infiniment petit », bien que rien de ce qui est physiquement accessible ne soit infini…. « Extrêmement » petit ainsi que « Extrêmement » grand, me semble une définition plus raisonnable et intelligible…A tort ? A vous lire Bien à vous alessandro pendesini - Bruxelles