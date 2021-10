La grande histoire des observatoires astronomiques

Théâtres des plus grandes découvertes sur l’Univers, les observatoires astronomiques ont aussi traversé les vicissitudes politiques et économiques des siècles passés. Découvrez les secrets et les coulisses de quatre d’entre eux dans cette vidéo réalisée par Grand Labo, avec le soutien de CNRS Images et du ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation.