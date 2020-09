Les couleurs de l'idole de Pachacamac

Découvert en 1938 alors qu'on le croyait disparu, recouvert d'étranges taches rouges... un mât en bois sculpté livre ses secrets grâce à une équipe d'archéologues français et péruviens. Si vous voulez en savoir plus sur l'idole de Pachacamac et connaître les mystères qui entourent ce dieu inca, ne ratez pas cet épisode de Zeste de science haut en couleur. Avec une surprise en fin d'épisode...