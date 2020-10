Revivez le live du défi #FutuRobot !

Rendez-vous le mercredi 7 octobre à 17h30 pour un jeu de piste 100 % numérique et interactif autour de la robotique française ! Participez en direct à cette chasse au trésor au sein du Laboratoire d’analyse et d’architecture des systèmes du CNRS, aux côtés de Marie Treibert, la nouvelle vidéaste de la chaîne Zeste de Science. Et postez directement vos commentaires sur le chat de la chaîne YouTube du CNRS !