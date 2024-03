Rwanda : vivre sur un sol instable

Montagnes à perte de vue, fortes pentes, pluie abondante et déforestation… Au Rwanda, toutes les conditions sont réunies pour que se produisent d’impressionnants glissements de terrain. Dans ce reportage diffusé avec LeMonde.fr, suivez une équipe de géologues du CNRS qui se rend sur place tous les six mois pour observer et tenter d’endiguer ces phénomènes qui menacent cultures, habitations et vies humaines.