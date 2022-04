Ukraine et Russie, les racines du conflit (2/2)

Dans ce second épisode consacré aux relations entre l'Ukraine et la Russie, Anne de Tinguy, historienne et politiste, revient sur le tournant de l'Ukraine vers l'Occident qui s'amorce dès 1991 et l'effondrement de l'Union soviétique. Au fil des années, intégrer l'Union européenne ou l'Organisation du Traité de l'Atlantique Nord (Otan) deviendra pour l'Ukraine un objectif stratégique, mais aussi une source de tensions croissantes avec le Kremlin.