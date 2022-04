Ukraine et Russie : les racines du conflit (1/2)

En 1991, l'URSS s'effondre et l'Ukraine obtient son indépendance. Mais ses rapports avec la Russie étaient déjà tumultueux bien avant cela... Pour comprendre la crise actuelle, l'historienne et politiste Anne de Tinguy retrace dans ce podcast les grandes lignes de leurs relations depuis l'époque des tsars, où se mêlent ingérence russe perpétuelle et sentiment nationaliste ukrainien.