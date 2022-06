Des yacks et des hommes

Comme les éleveurs français, les bergers népalais doivent faire face au retour d’un prédateur qui s’attaque à leur cheptel : la panthère des neiges. Dans ce reportage diffusé avec LeMonde.fr, direction l’Himalaya, auprès des anthropologues et des éthologues qui étudient les interactions entre les humains et les bêtes sauvages et domestiques.