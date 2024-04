Four solaire d'Odeillo : dompter le feu sacré

Avec ses 50 mètres de haut et ses dizaines de miroirs (ou héliostats), le four solaire d'Odeillo, dans les Pyrénées-Orientales, est capable de concentrer plus de 10 000 fois la puissance du Soleil pour atteindre des températures supérieures à 2000 degrés. Ce nouvel épisode de VaSavoir nous emmène à la rencontre de scientifiques qui tentent de dompter cette énergie inépuisable et de concevoir des matériaux capables d'aller dans l'espace pour défier le Soleil.