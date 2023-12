Paludisme : des pistes pour enrayer la prolifération du parasite

Le paludisme touche plus de 247 millions de personnes à travers le monde et aurait provoqué près de 620 000 décès en 2021. Avec le projet ROAdMAP¹, Ana Gomes et son équipe du Laboratoire Pathogens and host immunity² de Montpellier cherchent à comprendre comment le parasite responsable de la maladie réplique son ADN, afin de découvrir des faiblesses qui pourraient être exploitées comme nouvelles stratégies thérapeutiques.