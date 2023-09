École, le défi de l’égalité

Intervenant(s) :

- Grégoire Borst (Université Paris Cité), directeur du laboratoire de Psychologie et du développement de l'enfant (LAPSYDE, CNRS / Université Paris Cité) et conseiller scientifique du film

- Pascal Huguet (CNRS), Céline Darnon (Université Clermont Auvergne) du Laboratoire de psychologie sociale et cognitive (LAPSCO, UCA / CNRS)

- Sébastien Goudeau (Université de Poitiers) du Centre de recherches sur la cognition et l'apprentissage (CERCA, Université de Poitiers / CNRS)

- Julien Grenet (CNRS) de l'école d'économie de Paris (CNRS / EHESS / ENS-PSL / École nationale des Ponts et Chaussées / INRAE / Université Panthéon-Sorbonne)

- Isabelle Regner (AMU) du laboratoire de psychologie cognitive (CNRS / AMU)

- Agnès Van Zanten (CNRS) du centre de recherches sur les inégalités sociales (CNRS / Sciences Po Paris)