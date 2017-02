Comment le microbiote influe sur notre santé

100 000 milliards : c’est le nombre de bactéries présentes dans notre tube digestif ! Non content de nous aider à digérer les aliments, le microbiote intestinal et les nombreuses molécules qu’il produit jouent un rôle essentiel dans le fonctionnement global de notre organisme. Ses déséquilibres auraient un lien direct avec des pathologies comme le diabète et l’obésité, notamment, mais aussi des maladies auto-immunes comme la maladie de Crohn ou l’arthrite. Écoutez le débat organisé sur ce thème par CNRS La Radio, à l’occasion des Journées Innovation et santé qui se sont tenues les 28 et 29 janvier à la Cité des sciences et de l'industrie, à Paris.