Ces chercheurs qui font voler les panneaux solaires

Au sol ou sur les toits, les panneaux solaires font désormais partie du paysage. Mais pourquoi ne pas les emmener plus haut, plus près du Soleil ? Dans ce reportage diffusé avec LeMonde.fr, une équipe de chercheurs tente de relever le défi en installant des cellules photovoltaïques souples et ultra légères sur un aérostat. Mêlant innovation, chimie et aéronautique, ce projet pourrait à terme permettre de collecter l’énergie solaire au-dessus du couvert nuageux, à plus de six kilomètres d’altitude.