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Au chevet du corail rouge de Méditerranée

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Biologie marine
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Au chevet du corail rouge de Méditerranée

29.05.2026

Comment sauver le corail rouge de Méditerranée, aussi magnifique que crucial pour la biodiversité ? Plongez au large de Banyuls, vers un laboratoire sous-marin unique au monde qui aide les scientifiques à découvrir les secrets cet animal en péril. Un reportage avec « Le Monde ».

À propos de cette vidéo
Année de production :
2026
Durée :
Réalisateur :
Producteur :
Intervenant(s) :


  
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