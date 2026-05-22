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De la couronne solaire aux exoplanètes
22.05.2026
Début des années 1930 : l’astronome français Bernard Lyot invente un instrument pour observer la couronne solaire et ses monstrueux jets de gaz, sans avoir à attendre une éclipse. Le même outil permettra dans les années 1990 de découvrir parmi les premières exoplanètes !
À propos de cette vidéo
Année de production :
2026
Durée :
2'50
Réalisateur :
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Journaliste(s) :
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