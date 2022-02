L’océan, un monde à découvrir

À l’occasion du One Ocean Summit qui se tient à Brest du 9 au 11 février, plongez dans les recherches océaniques aux côtés des scientifiques. Que sait-on vraiment des océans et de leurs évolutions actuelles ? Que nous apprennent-ils de l’histoire de la Terre et de l’apparition de la vie ? Quelle influence ont-ils sur le climat ? Quelles espèces y trouve-t-on ? Comment lutter contre l’importante pollution causée par nos déchets plastiques ? Éléments de réponse grâce à cette sélection d’articles, diaporamas et vidéos.