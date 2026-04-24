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Guadeloupe : au cœur des gaz volcaniques

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Terre
Volcanologie // géosciences
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Guadeloupe : au cœur des gaz volcaniques

24.04.2026

Que risque-t-on à vivre près d’un volcan ? Jusqu’à présent, on en surveillait les éruptions et les séismes, mais très peu les gaz. En Guadeloupe, des chercheurs enquêtent sur les pentes et dans le cratère de la Soufrière, pour connaître l’impact de ces émanations sur les habitants. 

À propos de cette vidéo
Année de production :
2026
Durée :
Réalisateur :
Producteur :
CNRS Images
Intervenant(s) :

    
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Mots-clés

Volcan
éruption volcanique
Guadeloupe
Gaz
Séisme
la Soufrière