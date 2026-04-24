Vous êtes ici
Guadeloupe : au cœur des gaz volcaniques
24.04.2026
Que risque-t-on à vivre près d’un volcan ? Jusqu’à présent, on en surveillait les éruptions et les séismes, mais très peu les gaz. En Guadeloupe, des chercheurs enquêtent sur les pentes et dans le cratère de la Soufrière, pour connaître l’impact de ces émanations sur les habitants.
À propos de cette vidéo
Année de production :
2026
Durée :
Réalisateur :
Producteur :
CNRS Images
Intervenant(s) :
Journaliste(s) :
Mots-clés
Les vidéos récentes
Vidéo
17.04.2026
27.03.2026