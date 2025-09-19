Donner du sens à la science
Jean Zay 4, supercalculateur le plus puissant de France pour la recherche

Jean Zay 4, supercalculateur le plus puissant de France pour la recherche

Jean Zay 4, supercalculateur le plus puissant de France pour la recherche
Numérique
Calcul haute performance
Vidéos

Jean Zay 4, supercalculateur le plus puissant de France pour la recherche

19.09.2025

126 millions de milliards d’opérations en virgule flottante par seconde : c’est la capacité du supercalculateur Jean Zay 4 depuis mai 2025. Une puissance inouïe toute entière au service de la science : modélisation climatique, exploration de l’Univers ou intelligence artificielle.

À propos de cette vidéo
Année de production :
2025
Durée :
Réalisateur :
Julien Moro
Producteur :
CNRS Images 2025
Intervenant(s) :

• Pierre-François Lavallée (CNRS), Institut du développement et des ressources en informatique scientifique (IDRIS) 
• François Lanusse (CNRS), Astrophysique, Instrumentation, Modélisation (AIM – CEA / CNRS / Univ. Paris Cité)

Journaliste(s) :

Mots-clés

supercalculateur
superordinateur
Intelligence artificielle
climat
IA
Calcul