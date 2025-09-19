Vous êtes ici
Jean Zay 4, supercalculateur le plus puissant de France pour la recherche
19.09.2025
126 millions de milliards d’opérations en virgule flottante par seconde : c’est la capacité du supercalculateur Jean Zay 4 depuis mai 2025. Une puissance inouïe toute entière au service de la science : modélisation climatique, exploration de l’Univers ou intelligence artificielle.
À propos de cette vidéo
Année de production :
2025
Durée :
Réalisateur :
Julien Moro
Producteur :
CNRS Images 2025
Intervenant(s) :
• Pierre-François Lavallée (CNRS), Institut du développement et des ressources en informatique scientifique (IDRIS)
• François Lanusse (CNRS), Astrophysique, Instrumentation, Modélisation (AIM – CEA / CNRS / Univ. Paris Cité)
Journaliste(s) :
