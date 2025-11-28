Vous êtes ici
La danse des télescopes et des rayons gamma
28.11.2025
L’installation de télescopes de grande taille aux Canaries pousse des astronomes à jouer les alpinistes. Objectif de ces instruments : étudier des objets et des événements très lointains tels que les sursauts gamma et les noyaux actifs de galaxies. Un reportage en partenariat avec Le Monde.
À propos de cette vidéo
Titre original :
La danse des télescopes et des rayons gamma
Année de production :
2025
Durée :
9'49"
Réalisateur :
Sonia Collavizza
Producteur :
CNRS Images
Intervenant(s) :
Armand Fiasson, David Sanchez, Guillaume Deleglise et Nicolas Geffroy, du Laboratoire d’Annecy de physique des particules (LAPP, unité CNRS/Université Savoie Mont Blanc).
Journaliste(s) :
Les vidéos récentes
Vidéo
24.10.2025
26.09.2025