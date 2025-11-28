Donner du sens à la science
Haut de page Nos blogs
Vous êtes ici
Accueil / Vidéos / La danse des télescopes et des rayons gamma

La danse des télescopes et des rayons gamma

Vous êtes ici
Accueil / Vidéos / La danse des télescopes et des rayons gamma
Univers
Astrophysique
-A +A
Vidéos

La danse des télescopes et des rayons gamma

28.11.2025

L’installation de télescopes de grande taille aux Canaries pousse des astronomes à jouer les alpinistes. Objectif de ces instruments : étudier des objets et des événements très lointains tels que les sursauts gamma et les noyaux actifs de galaxies. Un reportage en partenariat avec Le Monde.

À propos de cette vidéo
Titre original :
La danse des télescopes et des rayons gamma
Année de production :
2025
Durée :
9'49"
Réalisateur :
Sonia Collavizza
Producteur :
CNRS Images
Intervenant(s) :
Armand Fiasson, David Sanchez, Guillaume Deleglise et Nicolas Geffroy, du Laboratoire d’Annecy de physique des particules (LAPP, unité CNRS/Université Savoie Mont Blanc).
Journaliste(s) :

Mots-clés

univers
radiotélescope
télescope géant
télescopes
particules
quasar
galaxies
rayons gamma
sursaut gamma
Lumière
LST
Large Size Telescope
espaxce
trous noirs
supernovas