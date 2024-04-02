Vous êtes ici
Alerte aux espèces exotiques envahissantes
12.12.2025
Moustique tigre, perruche à collier, frelon asiatique, fourmi électrique… Des espèces exotiques s’implantent bien loin de leur aire d’origine avec notre complicité involontaire. La biologiste Céline Bellard sonne l’alerte – mais pas question de céder au catastrophisme.
À propos de cette vidéo
Année de production :
2025
Durée :
4'02"
Réalisateur :
Sonia Collavizza
Producteur :
CNRS Images
Intervenant(s) :
Céline Bellard, laboratoire Écologie, systématique et évolution (ESE, unité CNRS/AgroTech Paris Saclay/Université Paris Saclay)
Journaliste(s) :
Les vidéos récentes
Vidéo
24.10.2025