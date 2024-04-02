Donner du sens à la science
Haut de page Nos blogs
Vous êtes ici
Accueil / Vidéos / Alerte aux espèces exotiques envahissantes

Alerte aux espèces exotiques envahissantes

Dossier
Paru le 02.04.2024
Le vivant sous pression
Voir le dossier
Article
La Terre, un système en équilibre précaire
Diaporama
gros plan sur des pousses de chêne
Les arbres du futur
Article
pouillot siffleur © Fabrice Cahez / Biosphoto
Écouter les paysages forestiers
Article
© Nong Guanbin / Xinhua / RÉA
Pharmacognosie : de la nature à l’armoire à pharmacie
Article
hippopotame dans les jacinthes d’eau
Ces plantes qui envahissent le monde
Audio
Plaine de Crau © Hervé Ramone, IMBE
Sous le béton, un sol vivant
Article
Christian McGall (Prehistorica Art)
En Occitanie, un zoo fossile d'un demi-milliard d'années
Article
Sandra Lavorel, une écologue au sommet
Article
Reine © Romain Libbrecht, IRBI
Non, la reine fourmi n’est pas qu’une machine à pondre !
Article
© Aurélien Prudor
Fascinantes cultures des macaques du Japon
Article
Photo par xiSerge de Pixabay
L’apprentissage des abeilles perturbé par les métaux lourds
Article
L’oubli, la seconde mort des espèces éteintes
Vidéo
Forêts, au cœur d’un refuge climatique
Article
Déforestation : le dilemme des Amazoniens
Article
© Xavier Leoty / AFP
Dans les Deux-Sèvres, un laboratoire dans les champs
Article
Pourquoi tant de dauphins échoués sur les plages ?
Article
Percer les secrets des génomes marins
Vidéo
« Les sons de l’Arizona » de Sonia Collavizza © CNRS 2023
Les sons de l’Arizona
Audio
Le grand inventaire de la forêt guyanaise
Audio
Le jardin extraordinaire de la pharmacopée guyanaise
Article
COP15, un sommet pour enrayer la crise de la biodiversité
Article
Plus de papillons en ville, c’est possible !
Vidéo
Les arbres… en stress !
Vidéo
Le sang des glaciers
Vidéo
Les oiseaux sauvages face aux épidémies
Diaporama
Le grand hamster d’Alsace en sursis
Blog
L'intelligence artificielle au service de la biodiversité marine
Vidéo
© CNRS 2023
L'intelligence majuscule des insectes minuscules
Audio
© Emmanuelle Cam
À la pointe du Raz, des mouettes sous surveillance
Article
Okavango : réconcilier les habitants avec la faune sauvage
Article
Les super-pouvoirs du tardigrade
Audio
Une nuit avec les caïmans (et autres invités surprise)
Article
« L’humain a créé les conditions de la surpopulation de sangliers »
Dossier
Le blob superstar
Vidéo
Au Botswana, un incroyable fleuve dans le désert
Vidéo
Comment les algues font-elles des bébés ?
Audio
Le chercheur qui protégeait les nids de busards
Audio
Fascinantes éponges de mer
Vous êtes ici
Accueil / Vidéos / Alerte aux espèces exotiques envahissantes
Vivant
Biologie
-A +A
Vidéos

Alerte aux espèces exotiques envahissantes

12.12.2025

Moustique tigre, perruche à collier, frelon asiatique, fourmi électrique… Des espèces exotiques s’implantent bien loin de leur aire d’origine avec notre complicité involontaire. La biologiste Céline Bellard sonne l’alerte – mais pas question de céder au catastrophisme.

À propos de cette vidéo
Année de production :
2025
Durée :
4'02"
Réalisateur :
Sonia Collavizza
Producteur :
CNRS Images
Intervenant(s) :

Céline Bellard, laboratoire Écologie, systématique et évolution (ESE, unité CNRS/AgroTech Paris Saclay/Université Paris Saclay)

Journaliste(s) :

Mots-clés

espèces exotiques
environnement
Biodiversité
Moustique tigre
perruche à collier
frelon asiatique
fourmi électrique