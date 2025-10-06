Donner du sens à la science
Haut de page Nos blogs
Vous êtes ici
Accueil / Vidéos / L’IA remonte le temps des Parisiens

L’IA remonte le temps des Parisiens

Dossier
Paru le 06.10.2025
Comment l’intelligence artificielle va changer nos vies
Voir le dossier
Article
Les IA pensent-elles vraiment à nous ?
Blog
L’IA au secours du décodage et de l’analyse du génome
Article
Dessin Frédéric Deligne
IA et valeurs humaines : un problème d’alignement
Article
Une employée à un poste de travail réduit au minimum et semblant isolée au milieu des machines automatisées. Elle a placé des plantes pour humaniser son poste. © Zhou Yi / Xinhua-RÉA
Les futurs du travail
Article
La voix ressuscitée d’André Breton
Article
© Meletios Verras / Shutterstock
Les technologies single cell révolutionnent la recherche en biologie
Article
La créativité peut-elle être artificielle ?
Article
réseau neuronal
Les défis d’une IA frugale
Article
Portrait de Stéphane Mallat devant un tableau blanc couvert de formules mathématiques
Stéphane Mallat, bâtisseur de ponts mathématiques et informatiques
Article
Une IA décèle les premiers signes de la sclérose en plaques
Article
Marie-Paule Cani : « J’essaie de rendre l’humain plus créatif »
Article
L’ère de la cancérologie numérique
Article
L’art et l’archéologie, nouveaux horizons de l’IA
Article
«  La transition écologique ne pourra se faire qu’avec des réseaux intelligents  »
Article
Quand l’IA s’attaque à la sclérose en plaques
Article
Des logiciels experts en diagnostic médical
Article
Peut-on faire confiance à l'intelligence artificielle ?
Article
Athénan, une IA joueuse multi-championne
Article
L’IA traque le harcèlement en ligne
Article
Six scénarios d'un monde sans travail
Article
À l’usine, au bureau, tous remplacés par des robots?
Article
Une IA, juge de beauté des poissons tropicaux
Point de vue
Le robot, un «animal» comme les autres ?
Article
Des machines enfin intelligentes ?
Article
Voiture autonome
Des voitures autonomes sans frontières ?
Point de vue
Voitures autonomes: par quoi serez-vous choqués ?
Point de vue
Armes létales autonomes: de quoi parle-t-on?
Article
Demain, un ordinateur inspiré de notre cerveau?
Article
La justice à l’heure des algorithmes et du big data
Article
Les androïdes de la saga Alien sont-ils pour 2093 ?
Point de vue
Jeu de go : l’ordinateur plus fort que l’humain?
Point de vue
Traduire comme on joue au Go ?
Article
Gamevasion © Julian Stratenschulte/DPA via Zuma Press/Réa
Les jeux vidéo violents rendent-ils violent ?
Blog
passages piétons (vue drone) Ryoji Iwata sur Unsplash
Réseaux sociaux : qui compte le plus ?
Article
Les IA pensent-elles vraiment à nous ?
Diaporama
Photo Jacqueline Ramseyer Orrell / SLAC National Accelerator Laboratory
LSST : la plus grande caméra numérique jamais conçue !
Article
image du film où une main touche un téléphone qui montre l’intérieur de la tombe et on voit le squelette
Le deuil à l’ère du numérique
Article
L’ère de la cancérologie numérique
Point de vue
Guerre en Ukraine : la résistance est aussi numérique
Article
Les nouvelles écritures numériques
Article
Un double numérique pour Notre-Dame
Point de vue
S'incarner dans un corps virtuel
Article
Robot Spencer
Spencer, le robot qui vous guide dans la foule
Dossier
Comment interagir avec le numérique ?
Article
Recherche appartement du futur
Point de vue
Armes létales autonomes: de quoi parle-t-on?
Vidéo
Homme en ombre chinoise devant mur d'écrans
À la conquête des écrans géants
Point de vue
Traduire comme on joue au Go ?
Article
La justice à l’heure des algorithmes et du big data
Point de vue
Mieux penser les interfaces informatiques
Vidéo
robot pointant du doigt face à un humain
L'ère des robots sociaux
Article
Comment les humains s’attachent aux robots
Article
Des logiciels experts en diagnostic médical
Article
Peut-on faire confiance à l'intelligence artificielle ?
Blog
« Inventions, la saga continue » : une preuve d’authenticité pour les fichiers numériques
Article
Un robot vert pâle
Les robots ont-ils le sens de l’humour ?
Point de vue
Robocop
Pour une éthique de la recherche en robotique
Vous êtes ici
Accueil / Vidéos / L’IA remonte le temps des Parisiens
Sociétés
Numérique
Sociologie urbaine
-A +A
Vidéos

L’IA remonte le temps des Parisiens

19.12.2025

L’IA redonne vie aux archives parisiennes de l’entre-deux-guerres. L’exposition « Les Gens de Paris » dresse le portrait de ses habitants à partir de 9 millions de lignes de recensement réunies et décodées par l’historienne Sandra Brée et des informaticiens. Reportage en partenariat avec Le Monde.

À propos de cette vidéo
Titre original :
Dans les archives des Parisiens I Reportage CNRS
Année de production :
2025
Durée :
6'23"
Réalisateur :
Nicolas Baker
Producteur :
CNRS Images
Intervenant(s) :
Sandra Brée (CNRS), Laboratoire de recherche historique Rhône-Alpes (LARHRA) CNRS/ENS de Lyon/Université Grenoble Alpes/Université Lumière Lyon 2/Université Jean Moulin Lyon 3 Dominique Juigné, Archives de Paris Thierry Paquet, Pierrick Tranouez, Thomas Constum, Lucas Preel Laboratoire d’informatique, du traitement de l’information et des systèmes (LITIS) Université de Rouen Normandie/Université Le Havre Normandie Institut national des sciences appliquées de Rouen Normandie
Journaliste(s) :

Mots-clés

Paris
IA
Intelligence artificielle
Parisiens
Archives
musée Carnavalet
recensement
Population
statistique publique
statistique
Algorithmes
histoire