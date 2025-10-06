Vous êtes ici
L’IA remonte le temps des Parisiens
19.12.2025
L’IA redonne vie aux archives parisiennes de l’entre-deux-guerres. L’exposition « Les Gens de Paris » dresse le portrait de ses habitants à partir de 9 millions de lignes de recensement réunies et décodées par l’historienne Sandra Brée et des informaticiens. Reportage en partenariat avec Le Monde.
À propos de cette vidéo
Titre original :
Dans les archives des Parisiens I Reportage CNRS
Année de production :
2025
Durée :
6'23"
Réalisateur :
Nicolas Baker
Producteur :
CNRS Images
Intervenant(s) :
Sandra Brée (CNRS), Laboratoire de recherche historique Rhône-Alpes (LARHRA) CNRS/ENS de Lyon/Université Grenoble Alpes/Université Lumière Lyon 2/Université Jean Moulin Lyon 3 Dominique Juigné, Archives de Paris Thierry Paquet, Pierrick Tranouez, Thomas Constum, Lucas Preel Laboratoire d’informatique, du traitement de l’information et des systèmes (LITIS) Université de Rouen Normandie/Université Le Havre Normandie Institut national des sciences appliquées de Rouen Normandie
Journaliste(s) :
