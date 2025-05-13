Donner du sens à la science
Haut de page Nos blogs
Vous êtes ici
Accueil / Vidéos / L’histoire cachée des instruments de musique

L’histoire cachée des instruments de musique

Vous êtes ici
Accueil / Vidéos / L’histoire cachée des instruments de musique
Sociétés
Musicologie
-A +A
Vidéos

L’histoire cachée des instruments de musique

10.10.2025

Quel est le point commun entre le târ iranien et les luth européens ? En quoi le banjo américain témoigne-t-il de la traite des esclaves ? Au Musée de la musique, à Paris, les instruments racontent leurs évolutions et leurs voyages au fil de l’histoire, et continuent de relier les peuples.

À propos de cette vidéo
Année de production :
2025
Durée :
5'09"
Réalisateur :
Julien Moro
Producteur :
CNRS Images
Intervenant(s) :

• Vincent Robert, du Centre de recherche sur la conservation (CRC, unité CNRS/ministère de la Culture/Muséum national d’histoire naturelle)
• Saina Zamania (Université Jean Monnet Saint-Étienne)
   
Consultez aussi
Une nouvelle vitrine pour la sono mondiale
Comment le piano a conquis le monde
La science en musique (dossier)

Journaliste(s) :

Mots-clés

musique
Instruments
histoire