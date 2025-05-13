Vous êtes ici
L’histoire cachée des instruments de musique
10.10.2025
Quel est le point commun entre le târ iranien et les luth européens ? En quoi le banjo américain témoigne-t-il de la traite des esclaves ? Au Musée de la musique, à Paris, les instruments racontent leurs évolutions et leurs voyages au fil de l’histoire, et continuent de relier les peuples.
À propos de cette vidéo
Année de production :
2025
Durée :
5'09"
Réalisateur :
Julien Moro
Producteur :
CNRS Images
Intervenant(s) :
• Vincent Robert, du Centre de recherche sur la conservation (CRC, unité CNRS/ministère de la Culture/Muséum national d’histoire naturelle)
• Saina Zamania (Université Jean Monnet Saint-Étienne)
