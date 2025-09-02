Vous êtes ici
Numériser les plaques astronomiques
26.09.2025
À la fin du XIXe siècle et durant des décennies, les astronomes ont photographié le ciel sur des plaques de verre. Dans ce reportage avec Le Monde, découvrez comment elles livrent de précieuses informations sur le mouvement des étoiles, des lunes ou des galaxies grâce à un numériseur ultra précis.
À propos de cette vidéo
Titre original :
Numériser les plaques astronomiques
Année de production :
2025
Durée :
5'12"
Réalisateur :
Sonia Collavizza
Producteur :
CNRS Images
Intervenant(s) :
• Vincent Robert, Institut polytechnique des sciences avancées et Laboratoire temps espace (LTE, unité CNRS/Observatoire de Paris-PSL/Sorbonne Université)
• Valéry Lainey, Laboratoire temps espace (LTE, unité CNRS/Observatoire de Paris-PSL/Sorbonne Université)
Journaliste(s) :