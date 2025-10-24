Vous êtes ici
Les sangliers arrivent en ville
Aux portes de Bordeaux, les sangliers s’invitent en ville, provoquant inquiétude, dégradations et débats politiques. Dans ce reportage avec Le Monde, une équipe du CNRS enquête : par où passent-ils ? Pourquoi s’installent-ils ? Et comment humains et sangliers peuvent-ils coexister sans conflit ?
• Laurent Couderchet et Carole Marin (CNRS), laboratoire Passages (unité CNRS/Ensap Bordeaux/Université de Bordeaux/Université Bordeaux Montaigne)
• Régis Barraud, université de Poitiers
• Patrick Papadato, Ville de Bordeaux et Bordeaux Métropole
• Marylou Terlin et Valentin Hermouet, Fédération des chasseurs de la Gironde
• Max Silvestrini, Association départementale des chasseurs de grand gibier de la Gironde (ADCGG)
• Charlotte Dubreuil, Société pour l’étude, la protection et l’aménagement de la nature dans le Sud-Ouest (Sepanso)/Réserve naturelle nationale des Marais de Bruges • Christophe Coïc, association Cistude Nature
Consultez aussi
« L’humain a créé les conditions de la surpopulation de sangliers »