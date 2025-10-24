Donner du sens à la science
Haut de page Nos blogs
Vous êtes ici
Accueil / Vidéos / Les sangliers arrivent en ville

Les sangliers arrivent en ville

Vous êtes ici
Accueil / Vidéos / Les sangliers arrivent en ville
Vivant
Sociétés
Environnement
-A +A
Vidéos

Les sangliers arrivent en ville

24.10.2025

Aux portes de Bordeaux, les sangliers s’invitent en ville, provoquant inquiétude, dégradations et débats politiques. Dans ce reportage avec Le Monde, une équipe du CNRS enquête : par où passent-ils ? Pourquoi s’installent-ils ? Et comment humains et sangliers peuvent-ils coexister sans conflit ?

À propos de cette vidéo
Année de production :
2025
Durée :
7'11"
Réalisateur :
Marc Aderghal, François Griveaud, Nicolas Baker
Producteur :
CNRS Images
Intervenant(s) :

• Laurent Couderchet et Carole Marin (CNRS), laboratoire Passages (unité CNRS/Ensap Bordeaux/Université de Bordeaux/Université Bordeaux Montaigne)
• Régis Barraud, université de Poitiers
• Patrick Papadato, Ville de Bordeaux et Bordeaux Métropole
• Marylou Terlin et Valentin Hermouet, Fédération des chasseurs de la Gironde
• Max Silvestrini, Association départementale des chasseurs de grand gibier de la Gironde (ADCGG)
• Charlotte Dubreuil, Société pour l’étude, la protection et l’aménagement de la nature dans le Sud-Ouest (Sepanso)/Réserve naturelle nationale des Marais de Bruges • Christophe Coïc, association Cistude Nature

Consultez aussi
« L’humain a créé les conditions de la surpopulation de sangliers »

Journaliste(s) :

Mots-clés

Chasse
environnement urbain
Nature