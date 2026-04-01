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L’ADN peut-il révolutionner la cryptographie ?

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L’ADN peut-il révolutionner la cryptographie ?

01.04.2026

Des chercheurs du CNRS et de l’université de Tokyo ont réussi à utiliser l’ADN synthétique pour créer des codes de chiffrement aléatoires et inviolables. Découvrez comment cette technologie, testée en conditions réelles entre le Japon et la France, pourrait changer la donne en matière de cybersécurité.

À propos de cette vidéo
Titre original :
L’ADN peut-il révolutionner la cryptographie ?
Année de production :
2026
Durée :
6'22"
Réalisateur :
Julien Moro
Producteur :
CNRS Images
Intervenant(s) :

Matthieu Labousse (CNRS), physico-chimiste - Yannick Rondelez (CNRS), biochimiste - Sandra Jaudou (CNRS), post-doctorante biochimiste - Victoria Bloquert (CNRS), doctorante biochimiste du laboratoire Gulliver (CNRS/ESPCI) - Philippe Gaborit (CNRS), informaticien au laboratoire XLIM (CNRS/Université de Limoges).
  
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Mots-clés

ADN
Cryptographie
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technologies de chiffrement