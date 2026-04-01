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L’ADN peut-il révolutionner la cryptographie ?
Des chercheurs du CNRS et de l’université de Tokyo ont réussi à utiliser l’ADN synthétique pour créer des codes de chiffrement aléatoires et inviolables. Découvrez comment cette technologie, testée en conditions réelles entre le Japon et la France, pourrait changer la donne en matière de cybersécurité.
Matthieu Labousse (CNRS), physico-chimiste - Yannick Rondelez (CNRS), biochimiste - Sandra Jaudou (CNRS), post-doctorante biochimiste - Victoria Bloquert (CNRS), doctorante biochimiste du laboratoire Gulliver (CNRS/ESPCI) - Philippe Gaborit (CNRS), informaticien au laboratoire XLIM (CNRS/Université de Limoges).
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