Vous êtes ici
Des pommes de terre cultivées grâce à la mer ?
En Bretagne, des extraits d’algue aident à réduire les traitements fongicides des cultures et améliorent la résistance à la sécheresse. D’où viennent ces étonnantes propriétés ? Enquête en partenariat avec Le Monde sur les molécules qui pourraient transformer l’agriculture de demain.
• Philippe Potin, Simon Dittami, Sylvie Rousvoal, Lucie Caradec et Cédric Leroux, de la Station biologique de Roscoff (CNRS/Sorbonne Université)
• Fabrice Sablé (agriculteur)
VOIR TOUTES NOS VIDÉOS
CONSULTEZ AUSSI
Eutrophisation : alerte à Rio (vidéo)
Au chevet du corail rouge de Méditerranée (vidéo)
Sargasses, le cauchemar des Caraïbes (vidéo)
Quand le phytoplancton tue (article)