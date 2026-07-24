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Des pommes de terre cultivées grâce à la mer ?

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Des pommes de terre cultivées grâce à la mer ?

24.07.2026

En Bretagne, des extraits d’algue aident à réduire les traitements fongicides des cultures et améliorent la résistance à la sécheresse. D’où viennent ces étonnantes propriétés ? Enquête en partenariat avec Le Monde sur les molécules qui pourraient transformer l’agriculture de demain.

À propos de cette vidéo
Titre original :
FR Se connecter Ces algues qui protègent les cultures | Reportage CNRS
Année de production :
2026
Durée :
7'13"
Réalisateur :
Nicolas Baker
Producteur :
CNRS Images
Intervenant(s) :

• Philippe Potin, Simon Dittami, Sylvie Rousvoal, Lucie Caradec et Cédric Leroux, de la Station biologique de Roscoff (CNRS/Sorbonne Université)
• Fabrice Sablé (agriculteur)

  
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Mots-clés

Science
agriculture
algues
microbiologie
Bretagne
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