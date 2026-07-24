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La science face aux incendies

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Incendie au Canada et le panache de fumée, été 2025.
Incendie massif dans le nord du Saskatchewan, une province du Canada, durant l’été 2025.
Saskatchewan Public Safety Agency / AFP
dossier
Paru le 24.07.2026
Vivant
Terre

La science face aux incendies

Le réchauffement global se manifeste par des phénomènes météorologiques extrêmes, dont des sécheresses et des canicules à répétition qui entraînent une multiplication d’incendies d’une ampleur inédite même dans des régions jusqu’alors épargnées. Quelles sont les causes et la dynamique de ces feux ? Quel est leur impact sur l’environnement, notamment sur la biodiversité animale et végétale ? Qu'apporte la recherche à leur compréhension et leur prévention ?

Mots-clés

feux de forêt sécheresse Pompiers Prévention Incendies Landes mégafeux Feu Science
Vidéo
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