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Réchauffement climatique : une preuve glaçante refait surface

Dossier
Paru le 07.11.2025
Climat : le défi du siècle
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La joie des organisateurs de la cop 21 le 12 décembre 2015
Dix ans après, un accord de Paris aux résultats mitigés
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Océan et climat : un équilibre fragile
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Deux femmes se tiennent sur les restes d’une maison détruite par l’érosion en bordure du fleuve Padma, Bangladesh
Monde : des citoyens plus altruistes qu’on le croit
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Le nuage, pièce méconnue du puzzle climatique
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Climat : l’implacable état des lieux du Giec
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« L’origine humaine du réchauffement fait officiellement consensus depuis au moins 15 ans »
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Climat : « C'est aussi à l'échelle des villes que la transition va se jouer »
Diaporama
gros plan sur des pousses de chêne
Les arbres du futur
Article
Un chercheur effectue des prélèvements à Helgoland (Allemagne) dans le cadre d'une étude sur l'effet d'une augmentation de l'alcalinité océanique sur le plancton de la mer du Nord.
Réchauffement : peut-on réduire le CO2 océanique ?
Point de vue
Deux chercheurs en combinaison rouge marchent sur la banquise, en Antarctique, près de manchots. On voit des glaciers au loin. Ils sont près de la base scientifique française Dumont d'Urville.
Emballement polaire et lente construction du savoir
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Puits de carbone, une chance pour le climat
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Forêts, au cœur d’un refuge climatique
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Climatosceptiques : sur Twitter, enquête sur les mercenaires de l’intox
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Le réchauffement climatique en France s’annonce pire que prévu
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Climat : alerte sur les sites archéologiques
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« Il y a encore aujourd’hui un déni de la gravité des enjeux climatiques »
Article
Comment savoir si un épisode extrême est dû au dérèglement climatique ?
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Comment lutter contre les îlots de chaleur ?
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Image Arnav Kainthola/Pexels.com extraite de la vidéo © CNRS - 2025
Mégafeux, la forêt des Landes pour comprendre
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[Table ronde] La recherche au service de l’action climatique
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À la rescousse de nos ressources en eau
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Climat : des réponses locales aux changements globaux
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« Il existe des options pour réduire les émissions de GES dans tous les secteurs »
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Avec le projet ACROSS : Make our air great again
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Des villes plus vertueuses pour le climat
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Nouveau rapport du Giec sur le climat : « la situation s’est significativement aggravée »
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La mécanique de la banquise
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« Le changement climatique nous touche déjà de plein fouet »
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Le réchauffement s’emballe-t-il ?
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Comprendre les îlots de chaleur urbains
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Valérie Masson-Delmotte : « Nous devons mieux anticiper les risques sévères »
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Biodiversité et climat : même combat
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Avec le changement climatique, quel avenir pour nos ressources en eau?
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Make our planet great again : ces chercheurs qui ont choisi la France
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Pour la planète, l’indispensable réduction des inégalités
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De l’expertise scientifique à l’action politique
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Extrémité sud-est du glacier Apusiajik sur l'île Kulusuk (Groenland).
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Glaciologie
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Vidéos

Réchauffement climatique : une preuve glaçante refait surface

16.07.2026

1957 : en étudiant les glaces de l’Antarctique dans des conditions extrêmes, Claude Lorius a une intuition pour le moins surprenante. Qui fera de lui le premier scientifique à démontrer le lien entre l’augmentation du taux de CO₂ dans l’atmosphère et la hausse de la température sur la Terre.

À propos de cette vidéo
Année de production :
2026
Durée :
4'58"
Réalisateur :
Producteur :
CNRS Images
Intervenant(s) :


  
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Journaliste(s) :
Salomé Coré

Mots-clés

Antarctique
Glace
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Claude Lorius
climat
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