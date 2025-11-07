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Réchauffement climatique : une preuve glaçante refait surface
16.07.2026
1957 : en étudiant les glaces de l’Antarctique dans des conditions extrêmes, Claude Lorius a une intuition pour le moins surprenante. Qui fera de lui le premier scientifique à démontrer le lien entre l’augmentation du taux de CO₂ dans l’atmosphère et la hausse de la température sur la Terre.
À propos de cette vidéo
Année de production :
2026
Durée :
4'58"
Réalisateur :
Producteur :
CNRS Images
Intervenant(s) :
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Journaliste(s) :
Salomé Coré
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