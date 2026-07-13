Pourquoi le football est-il si populaire ?

Pourquoi, entre tous les sports, le football est-il celui qui génère le plus d'audience et d'enthousiasme ? Alors que l'équipe de France poursuit son parcours victorieux dans la coupe du monde 2026, Philippe Terral, membre du bureau du GDR Sports et Activités Physiques, explique que la réponse ne vient pas que de ce qui se passe sur le terrain.