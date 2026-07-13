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Pourquoi le football est-il si populaire ?
13.07.2026
Pourquoi, entre tous les sports, le football est-il celui qui génère le plus d'audience et d'enthousiasme ? Alors que l'équipe de France poursuit son parcours victorieux dans la coupe du monde 2026, Philippe Terral, membre du bureau du GDR Sports et Activités Physiques, explique que la réponse ne vient pas que de ce qui se passe sur le terrain.
À propos de cette vidéo
Titre original :
Pourquoi le football est-il si populaire ?
Année de production :
2026
Durée :
2:52
Réalisateur :
Adonis Leroyer
Producteur :
CNRS
Intervenant(s) :
Philippe Terral, professeur en sociologie de l'Université de Toulouse, à la Maison des Sciences de l'Homme et de la Société de Toulouse.
Journaliste(s) :
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