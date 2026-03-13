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Les cellules s’exposent au musée d’Orsay
Au Musée d’Orsay, des chercheurs ont transformé des images de cellules observées au microscope en une performance visuelle monumentale. Mais comment fait-on pour projeter des filaments minuscules à l’échelle d’une nef ? Et quels secrets ces images révèlent-elles sur l’organisation du vivant ?
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