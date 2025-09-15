Donner du sens à la science
Les mystères de la voix​

Les mystères de la voix​

Vivant
Phonétique
Vidéos

Les mystères de la voix​

15.09.2025

Parler nous semble aussi naturel que respirer. Pourtant, la voix met en jeu des mécanismes encore pleins de secrets. Des chercheurs s’attellent à les percer en recourant à la physique et à l’acoustique comme à l’ethnologie et à la biologie. Ils essaient ainsi de reproduire la voix aussi fidèlement que possible… et de la rendre à ceux qui l’ont perdue.

À propos de cette vidéo
Titre original :
Les mystères de la voix​ | Va Savoir #12
Année de production :
2025
Durée :
12'41"
Réalisateur :
Producteur :
Intervenant(s) :

Nathalie Henrich Bernardoni, Mounib Tlaidi, Xavier Laval et Olivier Perrotin (GIPSA-lab, Université Grenoble Alpes/CNRS/Grenoble INP-UGA).

Journaliste(s) :

Mots-clés

Voix
Langage
Acoustique
parler