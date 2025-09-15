Vous êtes ici
Les mystères de la voix
15.09.2025
Parler nous semble aussi naturel que respirer. Pourtant, la voix met en jeu des mécanismes encore pleins de secrets. Des chercheurs s’attellent à les percer en recourant à la physique et à l’acoustique comme à l’ethnologie et à la biologie. Ils essaient ainsi de reproduire la voix aussi fidèlement que possible… et de la rendre à ceux qui l’ont perdue.
Les mystères de la voix | Va Savoir #12
2025
12'41"
Nathalie Henrich Bernardoni, Mounib Tlaidi, Xavier Laval et Olivier Perrotin (GIPSA-lab, Université Grenoble Alpes/CNRS/Grenoble INP-UGA).
