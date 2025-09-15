Les mystères de la voix​

Parler nous semble aussi naturel que respirer. Pourtant, la voix met en jeu des mécanismes encore pleins de secrets. Des chercheurs s’attellent à les percer en recourant à la physique et à l’acoustique comme à l’ethnologie et à la biologie. Ils essaient ainsi de reproduire la voix aussi fidèlement que possible… et de la rendre à ceux qui l’ont perdue.