Disséquer la désinformation

Disséquer la désinformation

Disséquer la désinformation
tujuh17belas/ Stock.adobe.com
Paru le 03.03.2026
Sociétés
Numérique

Disséquer la désinformation

En démocratisant autant l’accès que la diffusion de l’information, Internet, algorithmes et réseaux sociaux ont également démultiplié la portée et la toxicité des théories les plus fantaisistes. Souvent victime de cette désinformation, la science est aussi une arme précieuse pour en identifier les promoteurs et les cibles, en analyser les mécanismes et apprendre comment s’en défendre.

Édito par La rédaction

Inventé et développé par des scientifiques pour échanger leurs travaux, Internet a fini par révolutionner toute la production, toute la diffusion et toute la consommation d’information. Souvent pour le meilleur, en démocratisant l’accès à la connaissance et en facilitant sa diffusion, mais parfois pour le pire, en permettant à des acteurs malhonnêtes d’exploiter des canaux inédits de désinformation.

Ainsi, à la rumeur propagée par le bouche-à-oreille autour des comptoirs et des machines à café ont succédé des infox et des deep fakes optimisées pour des algorithmes qui les diffusent à des millions de personnes à travers le monde. Noyant toute information sourcée et vérifiée, ce déferlement nous projette « dans ce monde réellement renversé le vrai est un moment du faux » qu’entrevoyait dès 1967 l’écrivain Guy Debord dans La Société du spectacle. Dans ce contexte, la recherche scientifique ne s’attache plus seulement à consolider et étendre le vrai (jusqu’à preuve du contraire), elle s’interroge sur ce qu’est le faux et pourquoi il prospère tant sur Internet et sur les réseaux sociaux.

Car qu’est-ce qu’une fake news, précisément ? Par qui, comment et pourquoi sont-elles diffusées ? Pourquoi bernent-elles si facilement notre cerveau ? À quel point sont-elles susceptibles d’interférer dans la discussion scientifique ou de peser sur notre vie démocratique ? 

fake news Information désinformation infox journalisme Réseaux sociaux algorithme deep fake Internet Web
Article
IA : détecter le vague pour mieux voir le fake
Vagues, subjectives, difficilement réfutables… Les informations floues biaisent le débat public et laissent prospérer fake news et manipulations. Le projet de recherche TrustedNews développe des outils...
Article
Fake news : oui, les adolescents peuvent se défendre
Des scientifiques ont évalué la capacité des adolescents à repérer les fake news. Et montré qu’il est possible d’...
Point de vue
L’étonnante acceptabilité des deep-fake
Les progrès rapides de cette technologie, qui permet de modifier en temps réel l’apparence ou la voix d’une personne en...
Vidéo
« Fake news » : qu’est-ce qui trompe notre cerveau ?

Grâce à des expériences en IRM, des scientifiques explorent notre manière de raisonner. Dans ce film publié avec Le Monde.fr, découvrez comment leur travail pourrait aboutir à de nouveaux outils...

Article
Guillaume Cabanac, traqueur de fake science
"Corrosif nucléique" pour "acide nucléique". "Conscience contrefaite" à la place de "intelligence artificielle"... Ce sont les expressions "torturées" que...
Article
Internet, l’autoroute de la désinformation ?
« Soyez-y, ce sera sauvage ! », avait exhorté Donald Trump sur Twitter avant l'invasion du Capitole le 6 janvier...
Article
Climatosceptiques : sur Twitter, enquête sur les mercenaires de l’intox
Au sein du projet Climatoscope, David Chavalarias et ses collègues étudient la structure, les tactiques et les...
Blog
Twitter, le climat et la recherche
Un nouveau dispositif, le Tweetoscope climatique, permet de visualiser les liens entre la littérature scientifique sur le climat et les préoccupations du grand public. À la clé, un outil précieux pour mieux...
Le Tweetoscope climatique
Article
Réseaux sociaux : les rouages de la manipulation de l’opinion
Des campagnes électorales à la guerre en Ukraine, les réseaux sociaux sont aujourd’hui massivement utilisés pour manipuler les opinions. À l’occasion de la sortie de son livre "Toxic Data" en mars...
Article
Europe : des réseaux sociaux sous influence
Alors que les élections européennes approchent, Paul Bouchaud, spécialiste en algorithmes, montre que le groupe Meta (...
Article
Des algorithmes contre les images truquées
Chaque événement médiatique engendre aujourd’hui son lot d’images truquées relayant de fausses nouvelles ou « fake news ». Face à ce phénomène que les acteurs du Net tentent de juguler, les chercheurs...
