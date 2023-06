Quand l’hydrogène passe au vert

Intervenant(s) :

Avec la participation de :

- Fermin Cuevas (CNRS), chimiste à l'Institut de Chimie et des Matériaux Paris-Est (ICMPE, CNRS/UPEC) INC/DR01

- Nabiha Chaumeix (CNRS), physicienne à l'Institut de combustion, aérothermique, réactivité et environnement (ICARE, CNRS) INSIS/DR08

- Nicolas Simoncini (Université de technologie de Belfort-Montbeliard), historien des sciences à l'Institut Franche-Comté électronique mécanique thermique et optique - sciences et technologies (FEMTO-ST, CNRS/UBFC) INSIS/DR06

- Daniel Hissel (Université de Franche-Comté), ingénieur en génie électrique à l'Institut Franche-Comté électronique mécanique thermique et optique - sciences et technologies (FEMTO-ST, CNRS/UBFC) INSIS/DR06

- Olivier Joubert (Nantes Université), chimiste à l'Institut des matériaux de Nantes Jean Rouxel (IMN, CNRS/Nantes Université) et directeur de la Fédération Hydrogène INC/DR17

- Frédéric Ravel (Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche), directeur scientifique secteur énergie, développement durable, chimie et procédés

- Hoang Bui (secrétariat Général pour l’investissement), coordinateur des stratégies nationales « hydrogène décarboné » et « décarbonation de l’industrie »

- Victorien Erussard, fondateur d’Energy Observer - Yannick Legay, directeur technique chez Alsthom