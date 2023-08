L'hydrogène, gaz de la transition énergétique ?

Utilisable tant pour produire proprement de l'électricité que de la chaleur, l'hydrogène est, sous sa forme moléculaire (H2), un vecteur idéal pour stocker et transporter de l'énergie. Reste que s'il est constitué de l'atome le plus répandu dans l'Univers, le dihydrogène est rare sur Terre et on devait jusqu'ici pour le produire utiliser des procédés très émetteurs de gaz à effet de serre. Le recours aux énergies renouvelables et la découverte de nouveaux gisements pourraient toutefois changer la donne et faire de l'hydrogène une des clés de la transition énergétique.