15 livres de science pour les fêtes

Des mystères de l'Univers à l'histoire des Jeux olympiques, des secrets de la Lune à ceux de la cellule en passant par les merveilles de notre patrimoine, découvrez les multiples facettes de la science à travers cette sélection d'ouvrages, beaux livres illustrés, revue ou encore atlas parus cette année.

Voyage au cœur de la cellule

Entre livre d’art et ouvrage de vulgarisation, ce livre richement illustré est l’œuvre d’un passionné de biologie cellulaire. Depuis le début de sa carrière, Christian Sardet cherche à mieux comprendre le fonctionnement des cellules, ces structures irréductibles du vivant et s’émerveille de leur diversité : ou comment la toute première cellule, ancêtre de toutes les autres, LUCA (Last universal common ancestor), a évolué pour former tous les organismes vivants. Christian Sardet, qui a fait partie de l’aventure Tara Océans et a contribué à révéler le monde fascinant du plancton océanique, possède aussi des talents d’artiste : il signe l’intégralité des dessins aux coloris vifs qui ponctuent l’ouvrage.

Les Cellules. Une histoire de la vie, Christian Sardet, préface d’Éric Karsenti, Éditions Ulmer, novembre 2023, 224 p., 35 €.



Cela fait des millénaires que la question de la présence d’êtres vivants en dehors de la Terre taraude notre espèce. Ce livre publié en collaboration avecpropose de faire le point sur la question. Comment la vie est-elle apparue sur Terre ? Existe-t-il un ancêtre commun à tout le vivant ? Pourrons-nous un jour communiquer avec des formes de vie apparues au-delà du Système solaire ? Et bien d’autres interrogations auxquelles l’ouvrage s’efforce de répondre en s’appuyant sur les avancées les plus récentes en astrophysique et en cosmobiologie. La Vie dans le cosmos. Sommes-nous seuls dans l’Univers ? , Juan Antonio Aguilera Mochon, préface de Jean-Pierre Luminet, Glénat, coll. « Référence », septembre 2023, 320 p., 35,50 €.

Histoire du Sport

Des premiers Jeux olympiques des temps modernes, à Athènes en 1896, à l’édition parisienne qui approche, en passant par les tristement célèbres Jeux de 1936 à Berlin, cet ouvrage vous plonge dans 130 ans d’olympisme. Une trentaine d’auteurs y livrent cette histoire éminemment raccordée à celle du monde, sans faire l’impasse sur les grandes questions politiques ou sociales qui l’ont accompagnée. Valeurs olympiques, boycotts, gouvernance du CIO, lutte anti-dopage, droits de l’homme, gigantisme des jeux... de quoi plonger dans l’histoire de l’olympisme et du sport moderne.

Une histoire mondiale de l’olympisme (1896-2024), Nicolas Bancel, Pascal Blanchard, Gilles Boëtsch, Daphné Bolz, Yvan Gastaut, Sandrine Lemaire et Stéphane Mourlane (dir.), Éditions Atlande, mars 2023, 474 p., 25 €.

Planches illustrées

Si vous êtes à la recherche d’un livre capable d’assouvir la curiosité des jeunes et des moins jeunes, Phénomènes est l’ouvrage qu’il vous faut. Du Big Bang au vol des oiseaux, en passant par le chant des dunes et le comportement des foules, une multitude de phénomènes, naturels et moins naturels, sont passés en revue à travers plus d’une centaine d’infographies. Esthétiques et accessibles, ces dernières ont une vocation encyclopédique indéniable et promettent de longues heures de lecture et d’émerveillement.

Phénomènes. De la pollinisation à l'origine des comètes en 124 planches illustrées, Camille Juzeau, Morgane Rébulard et Colin Caradec, préface d’Étienne Klein, Éditions du Chêne, août 2023, 144 p., 35 €.



Morgane Rébulard, Colin Caradec/ Editions du Chêne Partager Partager

Si pour la nouvelle année vous cherchez un calendrier original, il est tout trouvé ! À chaque jour son anecdote scientifique aussi succincte que bouleversante dans notre compréhension du monde. Qu’il s’agisse de la découverte de la masse de l’électron ou de celle de la nature de la foudre par Benjamin Franklin, en passant par la première datation de l’âge de la Terre, Denis Guthleben, historien au CNRS, nous propose de belles découvertes pour toute une année. L’Odyssée de la science en 366 jours, Denis Guthleben, Dunot, septembre 2023, 376 p., 16,90 €.

L’Univers et ses mystères

Dans ce livre riche en photos, Mathieu Grousson retrace le parcours du télescope spatial Euclid, du moment où il a été imaginé jusqu’à son lancement vers le point de Lagrange2, en juillet 2023. Là, pendant six années, Euclid aura pour mission de cartographier une large portion du ciel et tentera d’apporter des explications aux mystères qui entourent l’origine de l’expansion de l’Univers en mesurant la distribution de la matière noire.

Euclid. Lumière sur l’énergie noire, Mathieu Grousson, Actes Sud, coll. « Nature », juin 2023, 216 p., 36 €.

Les atouts des cartes

En remettant au goût du jour le style des mappemondes de nos grands-parents tout en mettant en valeur des données actuelles, trois cartographes et infographistes du journal Le Monde ont réussi la prouesse d’allier tradition et modernité. Plusieurs chapitres rythment le recueil, « des mappemondes pour prendre le pouls des sociétés » ou « des mappemondes pour prendre le pouls des habitants », et nous plongent dans un univers de cartes à l’endroit, à l’envers, petites, grandes, simplifiées ou non, avec toujours le souci de rendre chacune de ces représentations du monde accessible au plus grand nombre.

Mappemondes. Un voyage dans le temps pour raconter le monde contemporain, Xemartin Laborde avec Delphine Papin et Francesca Fattori, Armand Colin, novembre 2023, 152 p., 35 €.



Pour montrer toute la richesse de ce domaine de recherche, 70 physiciennes et physiciens récemment récompensés pour l’originalité et l’importance de leurs travaux par une médaille du CNRS apportent leur contribution. Abondamment illustré, accessible à tout amateur de science, cet ouvrage lève un voile sur les dernières recherches en physique, discipline mise à l'honneur cette année. Étonnante Physique , Séverine Martrenchard (dir.), CNRS Éditions, coll. « Étonnant », octobre 2023, 424 p., 24 €.

À la découverte du Grand Rift

De la mer Rouge à l’Afrique australe, le grand rift Africain, qui s’étend sur plus de 4 000 kilomètres en sillonnant 16 pays, est l’une des plus grandes fractures de l’écorce terrestre. Au-delà de cette curiosité géologique, on découvre un territoire surprenant, aux innombrables paysages dans lequel une riche biodiversité interagit, parfois se cache, s’adapte, et évolue. Considéré bien souvent comme le premier des berceaux de l’humanité, Il forme aussi un espace culturel et politique extraordinairement dynamique et vivant, un lieu d’interactions majeures entre sociétés et environnements. Un territoire-monde qui nous apprend à décrypter des messages environnementaux et culturels pour l’avenir de l’humanité.

Le Grand Rift africain. À la confluence des temps, collectif, Le Cherche Midi, novembre 2023, 168 p., 35 €

La Lune sous toutes ses facettes

Pour celles et ceux qui souhaiteraient en connaître plus sur notre satellite préféré, cet ouvrage est tout indiqué. Riche d’infographies et de nombreuses photos, ce livre nous enseigne de façon accessible tout ce qu’il y a à savoir sur la Lune : moults détails sur sa composition, sa topographie ainsi que les raisons qui la pousse à arborer, lorsqu’elle est éclipsée par la Terre, des couleurs allant du jaune sable au rouge brique. Rien n’est laissé au hasard. Le programme Apollo y est également largement abordé, ainsi que toutes les missions qui depuis les années 1960 s’intéressent à l’étude du royaume sélénien.

La Lune. Nouvelles découvertes et enjeux scientifiques, ouvrage collectif, Préface de Milan Maksimovic, Glénat, novembre 2023, 224 p., 39,95 €.



Pourquoi la balle de golf a-t-elle des alvéoles ? Pourquoi serrer les bras pour faire une pirouette ? Pourquoi, en rugby, vaut-il mieux reculer pour transformer l’essai ? À 40 questions, la directrice de recherche au CNRS Amandine Aftalion répond en s’appuyant sur des notions de physique et de mathématiques, qui permettent de mieux comprendre la pratique sportive. Éclairant, à quelques mois des JO de Paris. Pourquoi est-on penché dans les virages ? Le sport expliqué par les sciences en 40 questions , Amandine Aftalion, CNRS Éditions, août 2023, 166 p., 20 €.

Mission spatiale

Lancée en 1989 par la Nasa – alors que Hubble n’était même pas encore opérationnel –, l’aventure du télescope James-Webb est la mission spatiale la plus coûteuse et la plus complexe jamais conçue. Et les premières images livrées sont d’ores et déjà à la hauteur des espérances de ses initiateurs. Dans cet ouvrage, l’astrophysicien Olivier Berné – responsable d’un des programmes d’observation de la nébuleuse d’Orion – nous fait partager les joies, les surprises mais aussi les craintes de cette mission hors norme.

Destination Orion. Voyage à bord du télescope James-Webb, Olivier Berné, Dunod, août 2023, 200 p., 17,90 €

Patrimoine à protéger

Sous la forme d’un atlas illustré, des scientifiques proposent un tour du monde du patrimoine archéologique mondial en danger, des bouddhas de Bamiyan au dolmen de Roquefort, de la cité romaine de Palmyre à la grotte Cosquer... À travers 35 sites menacés par la guerre, les conséquences du changement climatique (inondations, montée des eaux, incendies…) ou encore l’urbanisation galopante, ils nous emmènent au cœur des vestiges mondiaux les plus représentatifs et dévoilent les acquis récents en matière de conservation du patrimoine.

Atlas des sites archéologiques menacés. Patrimoine à protéger, ouvrage collectif, Éditions du Cherche-Midi, septembre 2023, 176 p., 35 €.



Comment les scientifiques savent que l’Univers est en expansion ? Que les trous noirs existent ? Que les continents dérivent ?... Autant de questions auxquelles ce petit livre illustré répond avec pédagogie et un objectif clairement affirmé : montrer, à l’heure où les croyances peuvent être mises sur un pied d’égalité avec le savoir scientifique, que c’est grâce à une démarche rigoureuse que la science décrit, explique et éclaire le monde. Comment les scientifiques savent… ? , ouvrage collectif mis en images par Claire Marc, CNRS Éditions, mai 2023, 70 p., 14 €.

Carnets de science

Dans ce quinzième numéro de la revue du CNRS, les scientifiques vont vous faire voyager. Des sommets alpins, avec l'écologue Sandra Lavorel, Médaille d'or du CNRS 2023, aux communautés de la Silicon Valley avec Olivier Alexandre, sociologue qui en a percé les codes si particuliers, en passant par le Japon, où Cédric Sueur étudie les comportements culturels des macaques. L'aventure scientifique est également au coeur des villes, comme nous le fait découvrir Nicolas Offenstadt, spécialiste d'urbex. Explorez aussi les promesses de la supraconductivité, phénomène quantique encore mystérieux dont les physiciens tentent d'élucider les mécanismes, et remontez le temps jusqu'aux balbutiements du Système solaire en compagnie de l'astrophysicien Alessandro Morbidelli. Et également, au coeur de ce numéro, retrouvez notre grand dossier Addiction : le désordre du siècle. Addictologues, neurobiologistes et sociologues sondent les mécanismes complexes de ces « troubles de l'usage » et s'interrogent sur l'effet des lois et des politiques publiques sur nos consommations.

Carnets de science #15 CNRS Éditions, décembre 2023, 200 p., 14 €.