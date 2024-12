10 livres pour inviter la science à la fête

Voyager à l'époque des dinosaures ou des amphithéâtres gallo-romains, comprendre les mécanismes de l'eau et de la glace, s'envoler au plus près du Soleil et de Saturne ou encore découvrir la physique grâce à Marie Curie, CNRS le Journal vous propose une sélection de beaux livres consacrés à la science, à offrir sans modération.

Faire revivre l'Antiquité

Cet ouvrage richement documenté et illustré va vous faire voyager à la découverte de sites gallo-romains spectaculaires et parfois méconnus. Ainsi, 74 lieux ont été recensés et classés dans des chapitres correspondant aux provinces de la Gaule romaine. Au fil des près de 140 aquarelles réalisées par Jean-Claude Golvin, spécialiste de la restitution par l'image des grands sites de l'Antiquité, et des textes de l'archéologue et historien Gérard Coulon, les lecteurs chemineront dans les rues des villes de Narbonne et Lyon, visiteront les aqueducs de Moselle, les sanctuaires des Côtes-d’Armor, ou bien contempleront les amphithéâtres grandioses qui parsemaient le territoire durant l’Antiquité.

Pérégrination dans la Gaule romaine. Et dans les provinces des Alpes et de Corse, Gérard Coulon et Jean-Claude Golvin, Actes Sud, octobre 2024, 224 p., 34 €.

Illustration Jean-Claude Golvin / CNRS

Explorer Saturne

Troisième tome de la collection « Système solaire » de la maison d'édition Glénat, cette bande dessinée nous emmène jusqu’aux anneaux de la géante gazeuse Saturne. Après être passé par Mars et Jupiter, le groupe de scientifiques explore désormais la deuxième plus grosse planète de notre Système solaire, et se pose toujours autant de questions à propos de la formation des planètes, de leur composition et même sur la raison ou la provenance de telle ou telle lune. Un incontournable si vous voulez en savoir plus sur ce qui se passe au-delà de la Terre.

Saturne. Le gardien des anneaux, Bruno Lecigne et Federico Dallocchio, Glénat, octobre 2024, 64 p., 15,50 €.

Sillonner les mers

Saviez-vous que les Vikings ont atteint les côtes de l’Amérique 500 ans avant Christophe Colomb ? Que l’on consomme désormais plus de poissons produits par l’aquaculture qu’issus de la pêche ? Que la majorité de l’eau potable en Israël vient du dessalement de l’eau de mer ? Le 1er janvier prochain marquera le début de l'Année de la Mer. L'occasion de (re)mettre en avant ce superbe ouvrage sorti fin 2023, uniquement constitué d’infographies. Détaillant l’histoire de la conquête des mers à travers les pérégrinations humaines, leur exploitation ou encore leurs apports dans le domaine de la médecine, ce recueil fait également la part belle aux enjeux contemporains indissociables des océans. Pour les curieux et curieuses de ces étendues d’eau et de ce qui s’y cache.

La Mer. Une infographie, Cyrille P. Coutansais et Guillemette Crozet, CNRS Éditions, Coll. « Homo Graphicus », novembre 2023, 108 p., 25 €.

Apprendre avec Marie Curie

Issues d’un carnet de notes d’une ancienne élève de la « coopérative » scolaire dédiée à l’enseignement des sciences pour les enfants, créée par Marie Curie au début du XXe siècle, ces 40 expériences plongeront petits et grands au cœur de l'héritage de cette grande scientifique, première femme à recevoir un prix Nobel. Que vous soyez enseignant, parent ou tout simplement curieux des sciences, ces expériences facilement réalisables vous permettront de comprendre des notions essentielles de la physique, comme la densité ou la pression.

40 expériences de physique élémentaire issues des leçons de Marie Curie, Eric Bernard, Hervé Arribart, David Jasmin, EDP Sciences, septembre 2024, 123 p., 22 €.

Rêver avec les dinosaures

Les dinosaures de la saga Jurassic Park sont-ils réalistes ? De quelle manière la saga renouvelle-t-elle l’image des « terribles lézards » ? Ou encore, comment questionne-t-elle l’impact et les usages de la science ? Autant de thématiques aussi bien littéraires, cinématographiques que scientifiques qu’aborde, plus de trente ans après le roman de Michael Crichton et le premier film de Steven Spielberg, l’essai Jurassic Park et les sciences. Richement illustré par Alain Bénéteau (aquarelles, crayonnés, peintures), cet ouvrage ravira tout autant les néophytes que les fans de la saga.

Jurassic Park et les sciences, Jean-Sébastien Steyer et Nicolas Allard (dir.), Belin, octobre 2024, 256 p., 28 €.

Illustration Alain Bénéteau /CNRS

Comprendre les glaciers

On les croyait éternels et pourtant... ils fondent. Présents sur tous les continents, les glaciers se fracturent, dérivent et disparaissent au fur et à mesure que le réchauffement climatique s’accentue. À travers une centaine de cartes et d'infographies, cet atlas très complet sur ces 274 000 « mers » de glace nous donne accès à une somme de données allant de leur localisation à leur formation, sans oublier les liens étroits qui lient les humains à ces étendues immaculées.

Atlas des glaciers, Denis Mercier et Gaëlle Sutton (cartographe), Editions Autrement, septembre 2024, 96 p., 24 €.

Décrypter l'art contemporain

Saviez-vous que sans pétrole, il n’y aurait sans doute pas d’art contemporain ? ou encore qu’il existe en France de artothèques où l’on peut emprunter des œuvres sans les acheter ? Voici quelques-unes des informations distillées, à grands renforts de datavisualisation, dans ce livre qui vous fera voyager dans un monde où cohabitent l’histoire, la politique et les aspects économiques inhérents à l’art contemporain. Que vous soyez spécialiste ou naïf, cet ensemble d’infographies ne pourra qu’aiguiser votre curiosité.

L’Art contemporain. Une infographie, Béatrice Joyeux-Prunel et Guillemette Crozet, CNRS Éditions, Coll. « Homo Graphicus », octobre 2024, 110 p., 26 €.

Scruter le Soleil

Aussi grand par la taille que par son intérêt, cet atlas sur le Soleil détaille tout ce que l’on sait à propos de notre étoile. Cosmogonie, météo, vents solaires... rien n’est laissé au hasard dans ce livre élaboré avec l'Agence spatiale européenne, des chercheurs du CNRS et des astrophysiciens de l’Observatoire de Paris. Parsemé d'une multitude d’infographies et de photos époustouflantes, l'ouvrage nous plonge en immersion au sein de cet astre et retrace les grandes découvertes scientifiques qui permettent de mieux le comprendre.

Le Grand Atlas du Soleil, Milan Maksimovic, préface Pierre Léna, Glénat, novembre 2024,176 p., 39,95 €.

S'inspirer des castors

Bétonnées, corsetées, drainées, les rivières ne nous préservent plus des inondations ni des sécheresses. Il est temps de réhabiliter le « système castor », comme le nomme le philosophe Baptiste Morizot. De faire alliance avec cet animal qui, avant d’être décimé, a prouvé sa capacité à créer de véritables systèmes hydrologiques permettant notamment d’augmenter le temps de résidence de l’eau dans les rivières et de la restituer aux périodes les plus chaudes de l’année. Magnifiquement illustré par les aquarelles de Suzanne Husky, ce livre navigue très simplement entre science et philosophie et invite à l’action.

Rendre l’eau à la terre. Alliances dans les rivières face au chaos climatique, Baptiste Morizot (textes) et Suzanne Husky (illustrations), Actes Sud, octobre 2024, 352 p., 28 €.

Donner du sens

Dans sa dernière livraison, la revue du CNRS Carnets de science consacre son dossier central à l'odyssée des espèces humaines, depuis la séparation avec la lignée des grands singes jusqu’à l’apparition d’Homo sapiens. Vous pourrez comprendre pourquoi les oiseaux ne tombent pas en dormant, suivre les missions de chercheurs qui étudient la banquise, en apprendre plus sur Edith Heard, spécialiste d'épigénétique et lauréate de la médaille d’or 2024 du CNRS, ou encore savoir si le Système solaire est constitué de neuf planètes… ou pas.

Carnets de science n° 17, CNRS Éditions, à paraître le 5 décembre 2024, 196 p., 14 €.