15 livres pour offrir la science

Du chantier de Notre-Dame de Paris aux mystères des trous noirs, de la vie des peuples de l'Arctique à celle des membres d'un gang de Porto-Rico, découvrez les multiples facettes de la science à travers cette sélection de 15 ouvrages, beaux livres illustrés, dictionnaire, revue ou encore bande dessinée, parus ces dernières semaines.

Notre-Dame, une aventure scientifique

Le 15 avril 2019, l’impensable se produit : Notre-Dame de Paris brûle. Après la sidération, le besoin de sauver, mais aussi d’étudier, se manifeste rapidement. Un vaste chantier scientifique se met en place sous la direction du CNRS et du ministère de la Culture. Neuf groupes de travail sont constitués : acoustique, bois et charpente, métal, numérique, structures, pierre… Leur objectif ? Percer les secrets de la construction de la cathédrale la plus célèbre et paradoxalement la moins étudiée de France, et répondre aux questions que pose sa restauration. C’est leur apport que ce beau livre richement illustré retrace.

Notre-Dame de Paris. La science à l’oeuvre, Philippe Dillmann, Pascal Liévaux, Aline Magnien et Martine Regert (dir.), Éditions du Cherche midi, coll. « Beaux livres », sept. 2022, 184 p., 35 €.

Naissance de la climatologie moderne

En 1965, Claude Lorius, jeune glaciologue en mission en Antarctique, refroidit son whisky avec des glaçons prélevés sur place. L’intuition géniale qu’il a en voyant les bulles dans son verre – et si les glaces avaient archivé la composition de l’atmosphère ? – marque la naissance d’une spécialité, l’ice core science, capitale pour comprendre l’impact des activités humaines sur le climat. Le sociologue des sciences Morgan Jouvenet en livre dans cet ouvrage une histoire vivante, précise et précieuse à l’heure où le dérèglement climatique s’accélère mais où le déni climatosceptique reste répandu. (L'occasion aussi de rappeler une autre ressource incontournable sur ce sujet, Tout comprendre (ou presque) sur le climat, paru en mars dernier chez CNRS Éditions)

Des glaces polaires au climat de la Terre. Enquête sur une aventure scientifique, Morgan Jouvenet, CNRS Éditions, août 2022, 350 p., 25 €.

Le blob en librairie

Pour la première fois, et en exclusivité mondiale, le blob, superstar de la vulgarisation scientifique depuis quelques années, nous livre son autobiographie. Aidé en cela par la plume d’Audrey Dussutour, directrice de recherche au CNRS et lauréate de la médaille de la médiation en 2021, et bande dessinée à l’appui, il nous parle de sa vie d’organisme sans système nerveux mais capable d'apprendre et de se régénérer.

Moi le blob, Audrey Dussutour et Simon Bailly, humenSciences, oct. 2022, 248 p., 18 €.

La littérature autrement

Qui sont les écrivaines les plus lues dans le monde ? Combien de temps consacre-t-on à la lecture dans le monde ? Quel célèbre manga a détrôné Asterix dans les ventes ? Quel était le premier roman policier de l’histoire ? En une centaine de pages ornées d’infographies, ce livre du chercheur Alexandre Gefen, déjà auteur cette année d’un ouvrage remarqué sur la littérature et la politique, et de la graphiste Guillemette Crozet, offre grâce à la datavisualisation un regard ludique, décalé et instructif sur le 9e art.

La littérature. Une infographie, Alexandre Gefen et Guillemette Crozet, CNRS Éditions, nov. 2022, 108 p., 24 €.

Des protéines aux super pouvoirs

Du célébrissime et invincible tardigrade au requin centenaire en passant par les guêpes parasitaires, le monde animal est plein de surprises dues à des protéines bien particulières. Ce livre, suite d’un premier opus sur les protéines paru il y a un an, nous fait découvrir ce drôle de bestiaire et ces molécules, véritables « ouvrières invisibles », leur rôle, leur diversité et leur complexité.

Protéines 2. Le carnaval du vivant, Sophie Sacquin-Mora, illustrations Anmryn, EDP Sciences, oct. 2022, 96 p., 19 €.

Du quark à l’Univers

Quels sont les liens entre l’infiniment petit et l’infiniment grand ? Comment les briques fondamentales de la matière s’assemblent-elles pour former des étoiles, des galaxies ou des trous noirs ? Quelles sont les grandes expériences qui ont changé notre image de l’Univers et comment ces découvertes sont-elles à l’origine de technologies que nous utilisons quotidiennement ? Sous la direction d'Ursula Bassler, directrice adjointe scientifique de l'Institut national de physique nucléaire et de physique des particules (IN2P3) du CNRS, Étonnants infinis nous embarque au coeur d’une grande aventure scientifique retracée par une quarantaine de chercheurs.

Étonnants infinis, Ursula Bassler (dir.), CNRS Éditions, nov. 2022, 336 p., 24 €.

Des fissures dans les théories

Permettant de « magnifiquement décrire l’essentiel des phénomènes qui nous entourent », les théories de la physique n’en sont pas moins gravées dans le marbre ni exemptes d’anomalies. Le physicien Aurélien Barrau, docteur en philosophie, consacre son nouvel ouvrage à ces « fissures » dont certaines – et l’histoire des sciences en regorge d’exemples – aboutiront certainement à des révolutions scientifiques et aux théories de demain. Un ouvrage éclairé et aussi éclairant sur la matière noire que sur la manière de penser la recherche aujourd’hui.

Anomalies cosmiques. La science face à l’étrange, Aurélien Barrau, Dunod, coll. « Quai des sciences », sept. 2022, 208 p., 17,90 €.

Au cœur d’un peuple arctique

Dans ce très beau livre préfacé par Enki Bilal, s’appuyant sur les textes et dessins de Paul-Emile Victor, l’anthropologue Joëlle Robert-Lamblin nous fait découvrir la société des Ammassalimiut au Groenland. Et percevoir à quel point les conditions de vie des populations de l’Arctique, entre sédentarisation et réchauffement climatique, ont radicalement changé ces cinquante dernières années.

La Civilisation du phoque, Paul-Emile Victor et Joëlle Robert-Lamblin, Belin, oct. 2022, 448 p., 35 €.

Une éducation à repenser?

Les découvertes récentes sur l’apprentissage peuvent-elles et doivent-elles changer les pratiques pédagogiques ? Autrement dit : les neurosciences peuvent-elles révolutionner l’école ? Le biologiste Edouard Gentaz interroge cette thèse de plus en plus répandue dans cet essai au goût de mise en garde, décrivant même les risques d’une « neuro-illusion » qui nous ferait perdre le véritable apport de ces recherches. Ce qui ne l’empêche pas, en filigrane, d’avancer des pistes réelles et concrètes pour favoriser l’acquisition de connaissances et compétences, dès le plus jeune âge.

Les neurosciences à l'école : leur véritable apport, Edouard Gentaz, Odile Jacob, nov. 2022, 228 p., 22,90 €.

Un dictionnaire pour les marins

En 1848, Augustin Jal, archiviste de la Marine, publie un inestimable répertoire de termes de marine anciens et modernes, le Glossaire nautique. En 1970, sous la houlette du CNRS, une équipe de chercheurs décida de reprendre cet ouvrage référence et de l’augmenter en élargissant ses horizons. Publiée en une dizaine de tomes jusqu’en 2021, cette œuvre collective se retrouve réunie en deux volumes qui offrent un panorama exceptionnel du langage des « gens de la mer ».

Nouveau glossaire nautique d’Augustin Jal. Dictionnaire des termes de la marine à voile. Révision de l’édition de 1848, Sous la responsabilité scientifique de Michel Mollat du Jourdin (vol. I), d’Élisabeth Ridel-Granger et André Zysberg (vol. II), CNRS Éditions, nov. 2022, 2 300 pages, 110 €.

L’empire du Mâli

Constatant et analysant les carences, approximations, erreurs factuelles et lieux-communs qui remplissent la fiche Wikipedia consacrée à l’empire du Mâli, l’africaniste François-Xavier Fauvelle s’interroge sur les raisons de l’ignorance qui continue d’entourer l’histoire des entités politiques africaines antérieures à la colonisation. Partant de là, ce professeur au Collège de France, titulaire de la chaire Histoire et archéologie des mondes africains, reconstitue l’histoire politique, économique et religieuse de l’Afrique médiévale, en se basant sur les textes arabes, la tradition orale et les données fournies par l’archéologie.

Les masques et la mosquée. L’empire du Mâli (XIIIe-XIVe siècle), François-Xavier Fauvelle, CNRS Éditions, coll. « Zéna », sept. 2022, 296 p., 25 €.

Un monde éphémère

De la mer qui mousse à la flamme de l’allumette qui danse, en passant par le nuage qui se forme dans notre bol de thé, notre quotidien est rempli de ces petits spectacles plus ou moins éphémères qui reposent sur la fluidité de la matière et illustrent l’impermanence du monde. « L’ambition de ce livre est de donner à voir le monde en mouvement, d’en explorer les rythmes, annoncent ses auteurs. Avec un parti pris assumé, celui de le voir sous l’angle de la physique, et plus précisément des écoulements de fluides, de décrypter les forces qui le dessinent et l’animent. »

L’impermanence du monde. La physique de l’éphémère, Etienne Guyon, Jean-Pierre Hulin, Frédéric Moisy et Marc Rabaud, Flammarion, oct. 2022, 336 p., 26 €.

Enquête sur un gang

Qu’est-ce qu’un gang ? En retraçant le parcours de membres des Ñetas – un gang né dans les prisons de Porto Rico qui a pris son essor sur la côte est des États-Unis au cours des années 1990, avant de s’étendre à l’Amérique latine et à l’Europe –, l’anthropologue Martin ­Lamotte a enquêté à New York, Guayaquil et Barcelone sur la manière dont un tel collectif s’est construit et transformé à l’heure de « la guerre contre la drogue ». Une ethnographie qui met en lumière la structuration, les lois et les rituels de cette « Asociacion » et ce que cette dernière peut offrir à une population rejetée dans les marges du capitalisme.

Au-delà du crime. Ethnographie d’un gang transnational, Martin Lamotte, CNRS Éditions, coll. « Logiques du désordre », nov. 2022, 328 p., 24 €.

Lumière sur les trous noirs

Prédits il y a cent ans par la théorie d’Einstein, les trous noirs sont longtemps restés des phénomènes de science-fiction avant d’être détectés directement grâce aux ondes gravitationnelles puis enfin vraiment « vus » grâce à l’Event Horizon Telescope. Dans cet ouvrage, l’astrophysicien Jean-Pierre Luminet – qui fut dès les années 1970 l’un des tout premiers à modéliser l’apparence visuelle de ces objets à la densité supposée infinie – répond à toutes les questions que suscitent ces corps qui défient nos intuitions sur l’espace, le temps et la lumière.

Les trous noirs en 100 questions, Jean-Pierre Luminet, Tallandier, coll. « 100 questions », août 2022, 336 p., 18 €.

Carnets de science

De Claude Grison, chimiste lauréate du prix de l’Inventeur européen de l’année, à l’astrophysicien Aurélien Barrau, en passant par le mathématicien Hugo Duminil-Copin, médaille Fields 2022, le chimiste et grand spécialiste des batteries Jean-Marie Tarascon, médaille d’or du CNRS, ou encore l’anthropologue et généticienne Evelyne Heyer, une cinquantaine de scientifiques ont contribué à ce treizième numéro de Carnets de science, la revue du CNRS. Avec un grand dossier sur la ville, carrefour des grands enjeux de notre temps, du changement climatique aux inégalités de genre : « L’anthropocène pourrait être appelé l’urbanocène », résume même le chercheur Michel Lussault.

Carnets de science #13, CNRS Éditions, nov. 2022, 200 p., 12,50 €.