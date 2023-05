Carnets de science #14 : l’intelligence animale se dévoile

Aujourd’hui sort en librairie le nouveau numéro de la revue du CNRS. Une invitation à changer de regard sur les animaux, aux capacités cognitives aussi riches que complexes, et à rentrer en profondeur dans de fascinantes recherches allant de la cosmologie à l’intelligence artificielle.

Ils utilisent des outils et développent des usages différents au sein d'une même espèce. Comme nous, les animaux ont des souvenirs, se projettent dans l'avenir et expérimentent toute une palette d'émotions. Carnets de science consacre un dossier de 50 pages aux dernières découvertes sur leurs surprenantes capacités cognitives.

Ce numéro est aussi une invitation au voyage aux côtés des scientifiques. Au Botswana par exemple, où une équipe est partie étudier un delta hors du commun, où un fleuve se jette littéralement au milieu du désert. Ou encore en Méditerranée, à bord d'un navire océanographique pour enquêter sur une faille sous-marine découverte au large de la Sicile il y a seulement quelques années.

Au sommaire également, des articles de fond sur les nouveaux outils d'intelligence artificielle permettant de générer des contenus, sur un débat qui anime les cosmologistes autour de la vitesse d'expansion de l'Univers, ou encore sur les stratégies des comptes climatosceptiques sur les réseaux sociaux. Portraits, interviews, diaporamas, dossiers, journal de bord... Bon voyage en terres de science !

Carnets de science #14, CNRS Éditions, mai 2023, 200 pages, 14 euros.

En vente en librairie et Relay. Infos et abonnements sur https://carnetsdescience-larevue.fr/(link is external)