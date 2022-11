Carnets de science en librairie : la ville est-elle l'avenir de l'humanité ?

Le treizième numéro de la revue du CNRS sort aujourd'hui en librairie et dans les Relay. Au sommaire notamment : un dossier sur la ville, un voyage linguistique en territoire masai, un entretien avec l'astrophysicien Aurélien Barrau et une plongée dans la Préhistoire.

En 2050, les deux tiers de la population mondiale vivront en ville. Comment réguler les températures de ces lieux afin de ne pas en faire des enfers climatiques ? Comment intégrer la nature dans ces espaces denses où le béton règne ? Comment s’y déplacer après l’ère du tout-automobile ? Comment parvenir à une ville plus inclusive et égalitaire ? Enfin, que nous apprend l’histoire plurimillénaire des cités sur les grandes évolutions sociales ? Des scientifiques de toutes les disciplines nous donnent des réponses dans le dossier consacré aux villes du futur.

Une cinquantaine de scientifiques nous livrent leur regard et leurs recherches, dont l'anthropologue et généticienne Evelyne Heyer, qui nous retrace l'évolution humaine, l'astrophysicien Aurélien Barrau, qui nous révèle les failles de la physique, la chimiste Claude Grison, lauréate du prix de l'Inventeur européen de l'année, qui nous explique comment dépolluer les sols grâce à des plantes, Jean-Marie Tarascon, lauréat de la médaille d'or du CNRS et grand spécialiste des batteries, ou encore Hugo Duminil-Copin, récent lauréat de la médaille Fields.

Découvrez les fascinantes recherches menées sur l'exposome, l'ensemble des expositions auxquelles nous sommes soumis durant notre vie... une clef précieuse pour comprendre l'origine de bon nombre de maladies.

La revue du CNRS vous emmène aussi en voyage, aux confins de l'Univers grâce aux fantastiques images des nouveaux instruments d'observation, ou encore en Tanzanie, avec des linguistes partis étudier la langue masai.

Sans oublier des articles sur le microbiote, l'intelligence artificielle, les fibres optiques, le football – en passe de devenir un sport individuel ? – ou encore un entretien éclairant avec l'anthropologue Stefan Le Courant sur le quotidien des étrangers vivant sous la menace de l'expulsion.

Carnets de science #13, 200 pages, 12,50 euros, CNRS Éditions, novembre 2022

En vente en librairie et Relay. Infos et abonnements sur https://carnetsdescience-larevue.fr/