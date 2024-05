Carnets de science #16 : La forêt, un trésor à préserver

Le seizième numéro de la revue du CNRS sort aujourd’hui en librairie et dans les Relay.

Dans cette nouvelle livraison, Carnets de science vous emmène en forêt avec un dossier spécial. Deuxième puits de carbone naturel après l’océan, les forêts hébergent 80 % de la biodiversité terrestre et joueront demain un rôle clé dans la transition écologique. Pourtant, leur fonctionnement nous est encore largement étranger. Grâce aux scientifiques, on les connaît chaque jour un peu mieux !

Ce nouveau numéro vous invite à lever les yeux bien au-delà de la canopée pour observer l’espace, où pourraient se cacher de mystérieux trous blancs, exacts opposés des trous noirs, et suivre les premiers pas d’une toute nouvelle discipline, l’archéologie galactique, qui vise à retracer l’histoire de notre Voie lactée, du Big Bang à nos jours.

Au programme également, un zoom sur les techniques de captage du CO 2 mobilisées dans la lutte contre le changement climatique, une incursion en Alaska où des géologues tentent de comprendre comment le dégel du pergélisol déstabilise les montagnes, et un bilan des dernières avancées pour mieux diagnostiquer et prendre en charge les troubles du spectre autistique.

Au fil des pages, découvrez aussi les destins méconnus des femmes résistantes et comment la science se cache derrière l’exploit sportif.

Enfin, rencontrez la chimiste Hannelore Derluyn, qui révèle la vie cachée des matériaux, et plongez dans l’Adriatique percer les secrets d'une épave antique vieille de 3000 ans.

Le voyage ne fait que commencer. Bonne lecture !

Revue Carnets de science, n°16, CNRS Éditions, printemps-été 2024, 200 pages, 14 euros.

Infos et abonnements sur https://carnetsdescience-larevue.fr/