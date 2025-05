Carnets de science #18 : L’océan, cet inconnu

Le dix-huitième numéro de la revue est arrivé en librairie et dans tous les Relay !

Ce nouveau Carnets de science vous embarque sur et sous l’océan, ce géant fragile, surpêché, pollué, qui s’acidifie et se réchauffe (+1,1 °C en un siècle), et dont les abysses attisent les convoitises. L’urgence : mieux comprendre ce grand inconnu afin de mieux le protéger. Les scientifiques sont sur le pont pour étudier le fonctionnement complexe de l’océan, la vie qu’il abrite et celle qu’il permet – notamment grâce à son rôle de régulateur du climat.

Une autre plongée est au sommaire : jusqu’au centre de la Terre ! Revivez l’incroyable saga scientifique qui, en un siècle et demi, a révolutionné la connaissance de la dynamique interne du globe. Une histoire qui mêle volcans, séismes, champ magnétique, tectonique, querelles entre chercheurs, outils de pointe et… littérature !



Voyagez aussi avec les infrasons, des ondes sonores capables d’effectuer le tour du globe. Les détecter et en saisir les mécanismes n’est pas une mince affaire. Pas moins que comprendre comment ces infrasons impactent notre perception, voire notre santé. À ce propos, connaissez-vous les bactériophages, des virus qui s’attaquent aux bactéries pathogènes ? Un temps oubliés de la médecine, ils apparaissent aujourd’hui comme un espoir face à l’antibiorésistance.



Puis quittez (presque) la Terre. Méga-campagnes d’observation, méthodes d’analyse des données novatrices, développements théoriques… Astrophysique et cosmologie entrent dans une ère de précision qui nous permet de remonter quasiment jusqu’au Big Bang et de pouvoir (enfin) coller l’étiquette « Vous êtes ici » sur la carte de l’Univers.

Faites aussi connaissance avec Kumiko Kotera – la nouvelle directrice de l’Institut d’astrophysique de Paris, qui rêvait d’être écrivaine et est devenue spécialiste des rayons cosmiques de haute énergie –, avec Jean-Claude Golvin, dessinateur qui redonne littéralement vie aux cités de l’Antiquité, ou encore avec des archéologues qui multiplient les découvertes fascinantes dans le désert d’Arabie.

Sommaire complet, informations et abonnement : https://carnetsdescience-larevue.fr

