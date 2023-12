Carnets de science #15 : Addiction, le désordre du siècle

Le quinzième numéro de la revue du CNRS sort aujourd’hui en librairie et dans les Relay.

Alcool, tabac, jeux, opiacés... les addictions peuvent toucher chacun et chacune d'entre nous. Mais sommes-nous vraiment seuls face à ce risque ? Addictologues, neurobiologistes, sociologues sondent les mécanismes complexes de ces « troubles de l'usage » et s'interrogent sur l'effet des lois et des politiques publiques sur nos consommations.

Les scientifiques vont aussi vous faire voyager au cœur de leurs recherches, des sommets alpins avec l'écologue Sandra Lavorel, Médaille d'or du CNRS 2023, aux communautés de la Silicon Valley avec Olivier Alexandre, sociologue qui en a percé les codes si particuliers. Au Japon, Cédric Sueur étudie les comportements culturels des macaques, où les traditions et habitudes se transmettent de génération en génération. Les scientifiques vous emmèneront également dans la corne de l'Afrique, sonder les profondeurs du Lac Abbé et explorer le passé climatique de la région. L'aventure scientifique est également au coeur des villes, comme nous le fait découvrir Nicolas Offenstadt, spécialiste de l'exploration des lieux abandonnés ou urbex, une pratique devenue une véritable passion mondiale.

Explorez aussi les promesses de la supraconductivité, phénomène quantique encore mystérieux dont les physiciens tentent d'élucider les mécanismes, et remontez le temps jusqu'aux balbutiements du Système solaire en compagnie de l'astrophysicien Alessandro Morbidelli.

Bien d'autres découvertes vous attendent au fil des pages de ce nouveau numéro de la revue du CNRS. Bonne lecture !

Revue Carnets de science, n°15, CNRS Éditions, hiver 2023, 200 pages, 14 euros.

Infos et abonnements sur https://carnetsdescience-larevue.fr/