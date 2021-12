Les arbres... en stress !

Quels seront les effets du dérèglement climatique sur les arbres, les forêts et leurs écosystèmes ? Ce nouvel épisode d'Un Zeste pour la planète vous emmène au sein d'un observatoire expérimental, l'O3HP, où des scientifiques soumettent des chênes méditerranéens au stress hydrique en simulant un avenir de plus en plus aride.