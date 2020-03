En ce moment, la collection des Carnets de science est en accès libre

En cette période de confinement mis en place pour freiner l’épidémie de Covid-19, le CNRS met en ligne et en accès libre tous les numéros déjà parus des Carnets de science, sa revue de vulgarisation scientifique destinée au grand public.

Éditée par CNRS Éditions et vendue en librairie et dans les Relay, cette revue semestrielle lancée en 2016 propose des reportages dans des lieux emblématiques de la recherche – du Cern au jardin du Lautaret –, des entretiens avec de grands scientifiques – Edgar Morin, Barbara Cassin, Valérie Masson-Delmotte, Jean-Pierre Sauvage…–, des récits de campagnes de terrain sur tous les continents et des dossiers sur des sujets majeurs tels que les crises environnementales ou l’intelligence artificielle.



En ce moment, tous les numéros sont donc à lire gratuitement sur le site des Carnets de science. Avant un retour en librairie, dès que la situation le permettra. Le numéro 8 est en préparation...